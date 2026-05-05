Пулітцерівська премія оголосила лауреатів-2026. Троє нагороджені за висвітлення наслідків рішень Трампа

Деніель Краус отримав приз за роман Angel Down, в якому йдеться про період I Світової війни.

Пулітцерівська премія оголосила лауреатів цього року. Список переможців опубліковано на сайті премії.

У категорії "Журналістика" в різних підкатегоріях нагороди отримали газета The Washington Post, The Minnesota Star Tribune, колектив The New York Times, журналісти С'юзі Нільсон, Меган Фан Мансі і Сару ДіНаталі з San Francisco Chronicle. Зокрема, WP нагородили “за те, що розкрили завісу таємниці навколо хаотичної реформи федеральних агентств адміністрацією Трампа та детально зафіксували вплив скорочень на людей та наслідки для країни”.

Відзначили також Джеффа Горвітца і Енґен Сам, Неда Паркера, Лінду Со, журналістів із Reuters, Дейва Алтімара і Джинні Монк з The Connecticut Mirror та Софі Чоу і Гару Корін з ProPublica.

Також нагороду отримали Дейк Канг, Ґаранс Барк, Байрон Тау та інші журналісти Associated Press, Аарон Парслі з Texas Monthly, Марк Лемстер із The Dallas Morning News. У підкатегорії Opinion writing перемогли Марія Ґессен – американо-російська журналістка й письменниця.

Також нагороди отримали окремі співробітники Bloomberg, весь колектив Pablo Torre Finds Out.

У категорії "Книги, драматургія і музика" приз отримав Деніель Краус за роман Angel Down. За драматургію приз отримала авторка п'єси "Визволення" Бесс Вол. Джилл Лепор нагородили в категорії "Історія" за твір "Ми люди: історія конституції США".

Аманда Вейл перемогла в категорії "Біографія" за "Гордість і задоволення: сестри Скайлер у часи революції". Іюнь Лі отримала нагороду за "Речі в природі просто ростуть" в категорії "Мемуари або автобіографія".

Юліана Спар нагороджена в категорії “Поезія” за Ars Poeticas.

Браян Ґголдстоун отримав приз за нонфікшн “Немає місця для нас: працюючі й бездомні у Америці”.

Ґабріела Лена Франк нагороджена за Picaflor: A Future Myth в категорії “Музика”.

Президента США Дональда Трампа згадували в обґрунтуванні нагороди не лише Washington Post, а й інших медіа. Зокрема, у New York Times – "За глибоко висвітлені історії, що викрили, як президент Трамп зруйнував обмеження щодо конфлікту інтересів та використав можливості заробляти гроші, що приходять з владою, збагачуючи свою родину та союзників".