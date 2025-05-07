Головне за ніч та ранок середи, 7 травня: масована атака на Київ, понад 170 боєзіткнень, вибухи в Росії

Нічна повітряна атака, 171 бойове зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Близько першої години ночі у Києві пролунали вибухи. За інформацією моніторингових каналів, росіяни обстріляли столицю балістичними ракетами з Брянської області. За повідомленням мера Віталія Кличка, працювали сили протиповітряної оборони.

Київська міська військова адміністрація заявила, що у Солом'янському районі сталося падіння уламків, яке спричинило займання у нежитловій складській будівлі на площі близько 300 квадратних метрів.

Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив у Telegram, що у Бучанському районі внаслідок російської атаки сталася пожежа у десятиповерховому будинку.

Загоряння розпочалося між другим та третім поверхами. На щастя, будівля ще не введена в експлуатацію – інформація щодо потерпілих не надходила.

У ДСНС уточнили, що йдеться про Софіївську Борщагівку – передмістя Києва.

Загалом уночі і вранці Росія атакувала українську столицю різними типами озброєння. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у низці районів столиці зафіксовано падіння уламків російських ударних безпілотників на житлові будинки.

Станом на 8:30 було відомо про двох жертв. За уточненими даними, поранені внаслідок атаки дронів шестеро людей. Сьомий поранений отримав ушкодження під час першої атаки, балістичної.

Рятувальники працювали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському, Голосіївському та Дніпровському районах.

"Двоє загиблих у житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Там уламки БпЛА влучили у верхні поверхи пʼятиповерхового житлового будинку", – сказав мер. Згодом стало відомо що це мати і син.

Після 6:00 в місті знову працювала ППО, ворог продовжував атаку.

За даними Київської міської військової адміністрації, цієї ночі та вранці Росія атакувала Київ і передмістя однією балістичною ціллю і 28 дронами. Збита балістична ракета впала в Солом'янському районі.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 атак агресора в районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Звірове, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Малинівки, Нової Полтавки, Новопавлівки, Покровська, Миролюбівки, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко, Новопіль, Одрадне.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уражали 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, пункт управління та два склади боєприпасів ворога.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1270 військових, 14 танків, 3 бойові броньовані машини і 71 артилерійську систему. Загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення склали близько 960 770 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Цієї ночі у низці регіонів Росії безпілотники атакували важливі підприємства ВПК і 2 аеродроми.

У Саранську уражено завод оптоволоконних систем. У Тулі – одразу два підприємства, які займаються розробкою стрілецької зброї, а також виробляють "Гради", "Урагани" й "Смерчі".

Докладніше – в новині.

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про згоду України на повне припинення вогню: на морі, в повітрі та на землі. Україна згодна припинити вогонь на 30 днів з можливістю продовження, сказав він в ефірі Fox News.

Келлог висловив упевненість, що Росія не зможе виграти у війні. Про це свідчить її провал у захопленні Києва і високі втрати.

Келлог стверджує, що Україна готова на певний період заморозити бойові дії на поточних лініях та створити демілітаризовану зону в 30 кілометрів: на 15 кілометрів відступлять українські і на 15 кілометрів – російські війська. "Тож ми отримаємо 30 кілометрів – зону у вісім миль, за якою будуть спостерігати. У вас є коаліція охочих з британців, французів, німців та щонайменше з 12 інших країн, які хочуть розмістити свої війська для повітряного «шолому»", – сказав спецпредставник.

На сайті Колумбійського університету США оприлюднили лауреатів Пулітцерівської премії 2025 року.

У номінації “художня література” (Fiction) переміг американський письменник Персіваль Еверетт з книгою "Джеймс" видавництва Doubleday. “Досконале переосмислення «Гекльберрі Фінна», яке дає Джиму можливість проілюструвати абсурдність расового верховенства та запропонувати новий погляд на пошуки сім'ї та свободи”, ‒ зазначено у пресрелізі.

Про інших лавреатів у номінації "художня література" – в новині.

Раніше стало відомо, що одразу чотири Пулітцери забрало видання The New York Times, закріпивши своє лідерство за всю історію ‒ на рахунку цього медіа 139 премій.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!