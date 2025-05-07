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У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки (доповнюється)

Столиця вдруге за ніч під ворожою атакою.

У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки (доповнюється)
ілюстративне фото
Фото: ДСНС Києва

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у низці районів столиці зафіксовано падіння уламків російських ударних безпілотників на житлові будинки. 

У Дніпровському районі відбулося часткове руйнування двох верхніх поверхів будинку. Є 5 постраждалих. У Святошинському горять квартири на 7,8 та 9 поверхах. У Солом'янському пожежа на відкритій території. У Шевченківському загоряння через падіння уламків на будинок та супермаркет.

Раніше вночі Київ зазнав балістичної атаки, сталася пожежа у Солом'янському районі міста. 
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