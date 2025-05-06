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У застосунку Армія+ з’явилися п’ять нових рапортів

Усі рапорти для зручності тепер зібрані в одному розділі. 

У застосунку Армія+ з’явилися п’ять нових рапортів
У застосунку Армія+ з’явилися п’ять нових рапортів
Фото: Міноборони

У застосунку Армія+ з’явилися п’ять нових рапортів, з новими загальна кількість типів рапортів становить 31.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Серед нових рапортів:

  • Отримання довідки про участь у бойових діях;
  • Отримання витягу з наказу;
  • Отримання витягу з послужного списку;
  • Відпустка для догляду за дитиною (до 3 років);
  • Повернення з відпустки, відрядження чи лікування.

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В Міноборони додали, що всі рапорти на отримання тих чи інших документів для зручності тепер зібрані в одному розділі. Рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, та подаються за кілька хвилин. Кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати рапорт командиру без помилок.

Рапорти в Армія+ запустили в серпні 2024 року. За цей час було повністю опрацьовано 430 тис. рапортів. Найпопулярніші – оздоровчі (31%), річна відпустка (22%) та зміна місця служби (21,5%).
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