У застосунку Армія+ з’явилися п’ять нових рапортів, з новими загальна кількість типів рапортів становить 31.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Серед нових рапортів:

Отримання довідки про участь у бойових діях;

Отримання витягу з наказу;

Отримання витягу з послужного списку;

Відпустка для догляду за дитиною (до 3 років);

Повернення з відпустки, відрядження чи лікування.

В Міноборони додали, що всі рапорти на отримання тих чи інших документів для зручності тепер зібрані в одному розділі. Рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, та подаються за кілька хвилин. Кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати рапорт командиру без помилок.

Рапорти в Армія+ запустили в серпні 2024 року. За цей час було повністю опрацьовано 430 тис. рапортів. Найпопулярніші – оздоровчі (31%), річна відпустка (22%) та зміна місця служби (21,5%).