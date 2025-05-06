У застосунку Армія+ з’явилися п’ять нових рапортів, з новими загальна кількість типів рапортів становить 31.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Серед нових рапортів:
- Отримання довідки про участь у бойових діях;
- Отримання витягу з наказу;
- Отримання витягу з послужного списку;
- Відпустка для догляду за дитиною (до 3 років);
- Повернення з відпустки, відрядження чи лікування.
В Міноборони додали, що всі рапорти на отримання тих чи інших документів для зручності тепер зібрані в одному розділі. Рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, та подаються за кілька хвилин. Кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати рапорт командиру без помилок.
Рапорти в Армія+ запустили в серпні 2024 року. За цей час було повністю опрацьовано 430 тис. рапортів. Найпопулярніші – оздоровчі (31%), річна відпустка (22%) та зміна місця служби (21,5%).