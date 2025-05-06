Сибіга закликав українські громади за кордоном не брати участі в пам’ятних заходах, організованих РФ і Білоруссю

Міністр закликав натомість привертати увагу до України, до «нашої памʼяті, нашої ролі в перемозі над нацизмом».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до українських громад у світі напередодні 8 травня.

Сибіга нагадав, що невдовзі наша держава та світ відзначатимуть 80-річчя завершення Другої світової війни в Європі та перемоги над нацизмом.

«Маємо не дати Росії вкрасти нашу пам’ять, привласнити колективну перемогу чи зманіпулювати історією заради виправдання агресії та злочинів проти нашої держави та людей. Для України та українського народу ця дата надзвичайно важлива. Друга світова зачепила кожну українську сімʼю, кожне місто, село та громаду... Щонайменше вісім мільйонів українців загинули, серед яких 5 мільйонів цивільних і 3 мільйони військових», - зазначив міністр.

Глава МЗС наголосив, що внесок України в розгром нацизму «беззаперечний і ніким не може ставитися під сумнів чи применшуватися».

«Саме тому ми категорично відкидаємо цинізм Москви, яка сьогодні намагається привласнити цей подвиг і використовувати його заради виправдання агресії проти нашої держави та звірств проти наших людей. Закликаю всі наші громади, всіх українців за кордоном у ці памʼятні дати не брати участі в жодних заходах, організованих сучасними агресорами — Росією та її спільницею в злочині агресії, Білоруссю. Не варто відзначати цю річницю поряд з росіянами чи білорусами або легітимізувати символи агресії, такі як «георгіївська стрічка» та інші. Закликаю ігнорувати такі заходи, не надавати їм уваги, якої вони не заслуговують. Уникайте дій, які можуть створити додаткову «рекламу» для російських пропагандистів», - заявив Сибіга.

Міністр закликав натомість привертати увагу до України, до «нашої памʼяті, нашої ролі в перемозі над нацизмом».

«Наголошуйте, що Україна захищає мир і свободу в Європі й просто зараз, коли російська агресія знову поставила їх під загрозу. Орієнтуйтеся на поради посольств і консульств України у ваших країнах щодо того, як відзначати ці памʼятні дні та протидіяти пропаганді РФ. Закликаю всіх бути активними, брати участь в українських заходах, доносити іноземцям правду про роль України в перемозі над нацизмом і сучасні маніпуляції Росії», - додав глава МЗС.

Крім того, Сибіга закликав партнерів не підтримувати проведення в їхніх країнах «інспірованих Росією пропагандистських акцій і адекватно на них реагувати».