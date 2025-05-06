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Генштаб ЗСУ: майже половина усіх атак росіян на фронті припала на Покровський напрямок

Тут росіяни зробили 36 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій.

Генштаб ЗСУ: майже половина усіх атак росіян на фронті припала на Покровський напрямок
українські бійці
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Станом на 16.00 6 травня відбулися 79 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Support LB.ua

Від артилерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів Новодмитрівка, Біла Береза, Порозок, Степок, Уланове, Бобилівка, Товстодубове, Нововасилівка, Проходи, Попівка, Мар’їне, Петрушівка, Миропільське Сумської області

Українські підрозділи відбили дві атаки ворога на Харківському напрямку в районі Вовчанська, ще три боєзіткнення тривають в даній локації. 

На Куп’янському противник двічі атакував позиції у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка, українські захисники успішно відбили ворожі штурми.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак в районах населених пунктів Липове, Рідкодуб, і в напрямках Нового Миру та Колодязів. Наразі триває два боєзіткнення.

На Сіверському противник активних наступальних дій не проводив.

На Краматорському наші оборонці відбивали дві атаки ашресора в районах Курдюмівки та Часового Яру, наразі точиться один бій.

На Торецькому росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Дачного та Торецька, де Сили оборони вже відбили одну штурмову дію, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку противник здійснив 36 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка, та в напрямках Малинівки, Миролюбівки, Олексіївки. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 27 атак противника. Ворожа авіація завдала ударів керованими авіабомбами по районах населених пунктів Русин Яр, Нова Полтавка, Стара Миколаївка, Мирноград, Білицьке, Покровськ та Новопавлівка.

На Новопавлівському українські воїни відбивають три атаки окупаційної армії, а 11 спроб штурмувати наші позиції вже зупинено в районах населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямках населених пунктів Шевченко, Новопіль, Одрадне. Авіаударів зазнали Новопіль, Темирівка, Зелене Поле та Новодарівка.

На Гуляйпільському в районі населеного пункту Високе Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки. Також противник застосував некеровані авіаційні ракети по Гуляйполю та Малинівці.  

На Оріхівському наші оборонці успішно зупинили чотири штурми в районах Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки. Противник завдав авіаударів по Малій Токмачці та Кам’янському.  

На Придніпровському російські окупанти один раз безуспішно атакували у бік позицій наших захисників. Ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Ольгівка.

На Курському українські захисники відбили три атаки загарбників. Крім того, ворог здійснив 182 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню, завдав чотири авіаційні удари, скинувши чотири керовані бомби.
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