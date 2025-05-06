​Отримали підозри троє кліриків УПЦ (МП) за виправдовування російської агресії

Служба безпеки викрила трьох кліриків Української православної церкви (МП), які виправдовували збройну агресію Росії проти України.
Про це йдеться на сайті СБУ.
За даними слідства, під час проповідей і спілкування з парафіянами зловмисники героїзували російських окупантів, заперечували авіаудари Росії по цивільній інфраструктурі та поширювали фейки про Сили оборони України.
Зокрема, на Київщині правоохоронці викрили керівника релігійної громади УПЦ (МП) у Фастівському районі. Після початку повномасштабного вторгнення він переїхав із Луганщини, очолив парафію та почав активно підтримувати росіян.
У Черкаській області затримали настоятеля церкви і монаха чоловічого монастиря. Слідчі зафіксували, як вони вихваляли керівництво РФ та закликали до захоплення центрального регіону України.
В СБУ додали, що настоятель храму навіть надсилав парафіянам повідомлення у месенджерах із підтримкою окупації східних областей.
Під час обшуків у зловмисників вилучили прокремлівську літературу та мобільні телефони з доказами поширення ворожої пропаганди.
За результатами судово-лінгвістичних експертиз трьом клірикам повідомили про підозру за ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 ККУ.
Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Цього місяця на Донеччині затримали ще одного агента ФСБ. Ним виявився 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства УПЦ (МП), який коригував російські удари по українських захисниках.
- Раніше на Хмельниччині священника УПЦ МП засудили до 4 років позбавлення волі за виправдовування збройної агресії РФ проти України та розпалювання релігійної ненависті.
- Тим часом Служба безпеки продовжує роботу щодо дослідження діяльності УПЦ МП не тільки в Україні, а й за її межами.