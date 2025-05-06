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​Отримали підозри троє кліриків УПЦ (МП) за виправдовування російської агресії

Вони також поширювали фейки про Сили оборони України.

​Отримали підозри троє кліриків УПЦ (МП) за виправдовування російської агресії
СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила трьох кліриків Української православної церкви (МП), які виправдовували збройну агресію Росії проти України.

Про це йдеться на сайті СБУ.

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За даними слідства, під час проповідей і спілкування з парафіянами зловмисники героїзували російських окупантів, заперечували авіаудари Росії по цивільній інфраструктурі та поширювали фейки про Сили оборони України.

Зокрема, на Київщині правоохоронці викрили керівника релігійної громади УПЦ (МП) у Фастівському районі. Після початку повномасштабного вторгнення він переїхав із Луганщини, очолив парафію та почав активно підтримувати росіян.

У Черкаській області затримали настоятеля церкви і монаха чоловічого монастиря. Слідчі зафіксували, як вони вихваляли керівництво РФ та закликали до захоплення центрального регіону України.

В СБУ додали, що настоятель храму навіть надсилав парафіянам повідомлення у месенджерах із підтримкою окупації східних областей.

Під час обшуків у зловмисників вилучили прокремлівську літературу та мобільні телефони з доказами поширення ворожої пропаганди.

За результатами судово-лінгвістичних експертиз трьом клірикам повідомили про підозру за ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 ККУ.

Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Цього місяця на Донеччині затримали ще одного агента ФСБ. Ним виявився 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства УПЦ (МП), який коригував російські удари по українських захисниках.
  • Раніше на Хмельниччині священника УПЦ МП засудили до 4 років позбавлення волі за виправдовування збройної агресії РФ проти України та розпалювання релігійної ненависті.
  • Тим часом Служба безпеки продовжує роботу щодо дослідження діяльності УПЦ МП не тільки в Україні, а й за її межами.
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