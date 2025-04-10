Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Сирський: фактично наступ Росії на Харківську і Сумську область уже почався
Сирський: фактично наступ Росії на Харківську і Сумську область уже почався
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаСуспільствоПодії

На Донеччині клірик УПЦ (МП) шпигував для РФ в обмін на "евакуацію"

Його завербували через доньку, яка живе у РФ та писала листа Путіну. 

На Донеччині клірик УПЦ (МП) шпигував для РФ в обмін на "евакуацію"
Затриманий клірик-зрадник
Фото: СБУ

На Донеччині затримали ще одного агента ФСБ. Ним виявився 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства УПЦ (МП), який коригував російські удари по українських захисниках.

Про це повідомили у СБУ. 

Ворог завербував клірика через доньку, яка живе в Росії та писала листа Путіну на отримання громадянства РФ для її матері та сестри з України.

Після відправлення кореспонденції до Кремля на фігуранта дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби.В обмін на співпрацю він пообіцяв протоієрею "евакуювати" його родину до РФ з оформленням громадянства країни-агресора і допомогою у перший час. 

Погодившись на таку пропозицію, зрадник почав збирати інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі.

За координатами клірика окупанти планували застосувати проти Сил оборони цілий арсенал бойових засобів ураження: керовані авіабомби, ракетне озброєння та ствольну артилерію.

Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри та затримали зрадника, не давши йому відправити звіт із розвідданими до ФСБ. 

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Нещодавно СБУ викрила двох кліриків УПЦ МП, які вихваляли Путіна і висловлювали антисемітські заяви.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies