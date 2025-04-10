На Донеччині клірик УПЦ (МП) шпигував для РФ в обмін на "евакуацію"

Його завербували через доньку, яка живе у РФ та писала листа Путіну.

На Донеччині затримали ще одного агента ФСБ. Ним виявився 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства УПЦ (МП), який коригував російські удари по українських захисниках.

Про це повідомили у СБУ.

Ворог завербував клірика через доньку, яка живе в Росії та писала листа Путіну на отримання громадянства РФ для її матері та сестри з України.

Після відправлення кореспонденції до Кремля на фігуранта дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби.В обмін на співпрацю він пообіцяв протоієрею "евакуювати" його родину до РФ з оформленням громадянства країни-агресора і допомогою у перший час.

Погодившись на таку пропозицію, зрадник почав збирати інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі.

За координатами клірика окупанти планували застосувати проти Сил оборони цілий арсенал бойових засобів ураження: керовані авіабомби, ракетне озброєння та ствольну артилерію.

Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри та затримали зрадника, не давши йому відправити звіт із розвідданими до ФСБ.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.