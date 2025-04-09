ОВА: на Донеччині у зоні бойових дій залишаються понад 200 дітей

У громадах Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій, досі залишаються 202 дитини.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"Що стосується зони активних бойових дій, в яку входять 17 громад, там залишається близько 29,5 тисячі осіб цивільного населення. І у тому числі там залишаються перебувати 202 дитини", — каже Петлін.

Найбільше дітей залишаються в Лиманській міській територіальній громаді – 197 осіб, ще п’ятеро дітей — у Торецькій міській тергромаді.

На сьогодні у зоні активних бойових дій залишилися громади: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Очеретинська, Новоселівська та Удачненська.

Селидівська громада повністю відійшла до тимчасово окупованих, а Удачненська громада додалася до тих, де тривають активні бої.