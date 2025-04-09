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Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами

Під обстрілом опинилася Нікопольщина.

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами
руйнування у Нікополі
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російська армія продовжує обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини. Ворог застосовує дрони та артилерію.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА.

"Нікопольщину сьогодні агресор атакував здебільшого дронами-камікадзе. Обстріляв район і з артилерії. Гучно було у райцентрі, Марганецькій та Покровській громадах", — ідеться у повідомленні. 

Минулося без загиблих і постраждалих. Збитки уточнююють.

  • Росіяни упродовж дня тричі атакували Нікополь Дніпропетровської області. Постраждали двоє чоловіків. 
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