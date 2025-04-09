Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами

Російська армія продовжує обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини. Ворог застосовує дрони та артилерію.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА.
"Нікопольщину сьогодні агресор атакував здебільшого дронами-камікадзе. Обстріляв район і з артилерії. Гучно було у райцентрі, Марганецькій та Покровській громадах", — ідеться у повідомленні.
Минулося без загиблих і постраждалих. Збитки уточнююють.
- Росіяни упродовж дня тричі атакували Нікополь Дніпропетровської області. Постраждали двоє чоловіків.