​До 15 років ув’язнення засудили агента воєнної розвідки РФ, який коригував удари по Житомирщині

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту російської воєнної розвідки, який діяв на території Житомирської області.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, засуджений був мобілізованим військовослужбовцем ЗСУ. Він передавав окупантам координати військової частини, де проходив підготовку до відправлення на фронт.

Контррозвідники СБУ затримали його влітку 2024 року під час спроби передати черговий звіт російському куратору.

Як встановили слідчі, агентом виявився житель Донецької області. Його дистанційно завербував представник воєнної розвідки РФ після того, як чоловік почав залишати антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.