​Російсько-українське перемир'я: переоцінка сподівань
​Російсько-українське перемир'я: переоцінка сподівань
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Терор заради терору
Терор заради терору
ГоловнаСуспільствоВійна

​До 15 років ув’язнення засудили агента воєнної розвідки РФ, який коригував удари по Житомирщині

Засуджений був мобілізованим військовослужбовцем ЗСУ.

​До 15 років ув’язнення засудили агента воєнної розвідки РФ, який коригував удари по Житомирщині
затриманий агент воєнної розвідки РФ

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту російської воєнної розвідки, який діяв на території Житомирської області.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

За даними слідства, засуджений був мобілізованим військовослужбовцем ЗСУ. Він передавав окупантам координати військової частини, де проходив підготовку до відправлення на фронт.

Контррозвідники СБУ затримали його влітку 2024 року під час спроби передати черговий звіт російському куратору.

Як встановили слідчі, агентом виявився житель Донецької області. Його дистанційно завербував представник воєнної розвідки РФ після того, як чоловік почав залишати антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies