Міноборони: до 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК

У Міноборони оприлюднили терміни щодо проходження ВЛК для обмежено придатних.
Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.
"До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК. Це обовʼязок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби", — ідеться у повідомленні.
У Міноборони роз'яснили алгоритм дій:
- Отримайте направлення на ВЛК (через застосунок Резерв+; у ТЦК та СП (особисто);
- Пройдіть комісію у медзакладі; 3. Отримайте нове рішення: придатний або непридатний.
"Крайній термін – 5 червня 2025 року включно. Не зволікайте – процедура обов’язкова за законом", — додають у відомстві.
- До осені 2025 року будуть розділені медичний висновок цивільних лікарів і адміністративний висновок військово-лікарських комісій (ВЛК). Визначення придатності чи непридатності до військової служби відбуватиметься на підставі анонімізованого набору даних.