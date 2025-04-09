Міноборони: до 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК

Це стосується чоловіків, які до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби.

У Міноборони оприлюднили терміни щодо проходження ВЛК для обмежено придатних.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

"До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК. Це обовʼязок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби", — ідеться у повідомленні.

У Міноборони роз'яснили алгоритм дій:

Отримайте направлення на ВЛК (через застосунок Резерв+; у ТЦК та СП (особисто); Пройдіть комісію у медзакладі; 3. Отримайте нове рішення: придатний або непридатний.

"Крайній термін – 5 червня 2025 року включно. Не зволікайте – процедура обов’язкова за законом", — додають у відомстві.