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Міноборони: до 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК

Це стосується чоловіків, які до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби.

Міноборони: до 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК
Мобілізація, проходження ВЛК
Фото: Судово-юридична газета

У Міноборони оприлюднили терміни щодо проходження ВЛК для обмежено придатних.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

"До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК. Це обовʼязок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби", — ідеться у повідомленні.

У Міноборони роз'яснили алгоритм дій: 

  1. Отримайте направлення на ВЛК (через застосунок Резерв+; у ТЦК та СП (особисто); 
  2. Пройдіть комісію у медзакладі; 3. Отримайте нове рішення: придатний або непридатний.

"Крайній термін – 5 червня 2025 року включно. Не зволікайте – процедура обов’язкова за законом", — додають у відомстві.

  • До осені 2025 року будуть розділені медичний висновок цивільних лікарів і адміністративний висновок військово-лікарських комісій (ВЛК). Визначення придатності чи непридатності до військової служби відбуватиметься на підставі анонімізованого набору даних.
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