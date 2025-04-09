Повітряні Сили ЗСУ 7 квітня успішно уразили та знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку збройних сил противника на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Завдяки професійній майстерності українських льотчиків було повністю зруйновано бетонну споруду. Втрати наразі уточнюються, але знищено 20-30 окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це ураження суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії в цьому районі.

Нагадаємо, у кінці березня Повітряні сили уразили пункт управління прикордонної застави росіян у Глотово на Бєлгородщині. Попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника.