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Чотирьох людей поранила Росія учора в Херсонській області

Пошкоджені будинки: як багатоповерховий, так і приватні. 

Чотирьох людей поранила Росія учора в Херсонській області
Фото: EPA/UPG

Чотирьох людей поранила російська армія унаслідок учорашніх ударів по Херсонській області. Ворог бив по будинках.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Комишани, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Понятівка, Берислав, Новоолександрівка, Козацьке, Дудчани, Михайлівка, Шляхове, Новоберислав, Вірівка, Високе, Гаврилівка, Качкарівка, Українка, Костирка, Микільське, Садове, Червоний Маяк, Кізомис, Тягинка, Гончарне, Веселе та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди та приватні автомобілі", – сказав він. 

Учора увечері росіяни били по області FPV. Дрони літали в Херсоні і в районі Східного. 

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