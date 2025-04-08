Армія РФ завдала десятків ударів по Харкову, є поранені (оновлено)

Ввечері 8 квітня російська окупаційна армія вдарила по Харкову. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“У Харкові приліт по Київському району. На місці – пожежа”, – написав Терехов.
За його інформацією, загалом ударів було близько 20. Росіяни використали БпЛА.
У ДСНС вранці повідомили, що ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах міста.
"Влучання були по цивільним підприємствам, складським та виробничим будівлям та СТО. Сталося 6 осередків займання. Загальна площа пожежі понад 1200 м кв. За попередніми даними 2 особи постраждали", – йдеться у повідомленні рятувальників.
Хронологічно
О 21:01 мер міста повідомив про удари.
Оновлено 21:29 Терехов додав, що вибухів було два, обидва сталися приблизно в одному й тому ж місці. Внаслідок ударів горить господарча споруда. Про постраждалих інформації на дану хвилину немає.
Оновлено 21:40 Відомо про одного пораненого, зазначив Ігор Терехов.
Оновлено 23:13 Мер Харкова повідомив про серію вибухів у місті. Також відомо про ще одного постраждалого.
Оновлено 23:53 "Попередньо по місту за цей вечір більше 20-ти прильотів. 17 з них в Основʼянському районі", - написав Терехов.
- За тиждень росіяни 41 раз обстріляли Харків, поранено понад 50 мешканців, загинули 5 осіб, зокрема і одна дитина.
- Унаслідок однієї із російських атак по Харкову було 32 поранених та п'ятеро загиблих.