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Армія РФ завдала десятків ударів по Харкову, є поранені (оновлено)

На місці ударів виникли пожежі, відомо про двох поранених.

Армія РФ завдала десятків ударів по Харкову, є поранені (оновлено)
Обстріл Харкова
Фото: ДСНС у Telegram

Ввечері 8 квітня російська окупаційна армія вдарила по Харкову. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“У Харкові приліт по Київському району. На місці – пожежа”, – написав Терехов. 

За його інформацією, загалом ударів було близько 20. Росіяни використали БпЛА. 

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У ДСНС вранці повідомили, що ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах міста.

"Влучання були по цивільним підприємствам, складським та виробничим будівлям та СТО. Сталося 6 осередків займання. Загальна площа пожежі понад 1200 м кв. За попередніми даними 2 особи постраждали", – йдеться у повідомленні рятувальників. 

Ліквідація наслідків ударів
Фото: ДСНС у Telegram
Ліквідація наслідків ударів

Хронологічно 

О 21:01 мер міста повідомив про удари. 

Оновлено 21:29 Терехов додав, що вибухів було два, обидва сталися приблизно в одному й тому ж місці. Внаслідок ударів горить господарча споруда. Про постраждалих інформації на дану хвилину немає.

Оновлено 21:40 Відомо про одного пораненого, зазначив Ігор Терехов.

Оновлено 23:13 Мер Харкова повідомив про серію вибухів у місті. Також відомо про ще одного постраждалого.

Оновлено 23:53 "Попередньо по місту за цей вечір більше 20-ти прильотів. 17 з них в Основʼянському районі", - написав Терехов.

  • За тиждень росіяни 41 раз обстріляли Харків, поранено понад 50 мешканців, загинули 5 осіб, зокрема і одна дитина. 
  • Унаслідок однієї із російських атак по Харкову було 32 поранених та п'ятеро загиблих.
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