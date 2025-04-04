Росіяни вдарили по Харкову “шахедами”, є загиблі та поранені (оновлено)

Харків вкотре за останні дні увечері перебував під атакою бойових ворожих БпЛА. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Станом на ранок відомо про чотирьох убитих та ще 35 поранених.

Рятувальна операція тривала протягом ночі. Близько 7 години мер міста повідомив про виявлення четвертої жертви.

"Станом на ранок, на жаль, вже четверо загиблих – з під завалів деблокували тіло ще однієї людини, вбитої російським агресором. Також маємо 35 поранених", – сказав він.

В Офісі генпрокурора уточнили, щопід удар потрапив Новобаварський район. Дрон влучив у під'їзд двоповерхового житлового будинку та в п'ятиповерхівку.

"Травми різного ступеня тяжкості, гострий шок отримали шість людей, серед них 16-річна дівчина. Знайдено обгорілі фрагменти тіл чотирьох загиблих. Їхні особи встановлюються. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Інформація буде оновлюватись. Один із БпЛА ворога поцілив у пʼятиповерховий житловий будинок, другий – неподалік у землю. Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 29 людей, серед яких дівчинка 12 років та хлопчик 9 років. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", – розповіли в ОГП.