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На Київщині є травмований через атаку російських БПЛА

Вибухи лунали у Броварському районі.

На Київщині є травмований через атаку російських БПЛА
Пожежа через атаку "шахедів"
Фото: Telegram

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram розповів про нічну ворожу атаку із застосуванням "шахедів".

За словами посадовця, з травмами ноги та шиї до лікарні потрапив чоловік з Броварського району. Йому надається уся необхідна медична допомога.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів сталося загоряння вантажних та легкових автомобілів на території парковки. Також палав автосалон. Обидві пожежі вдалося ліквідувати.

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