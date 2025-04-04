На Київщині є травмований через атаку російських БПЛА

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram розповів про нічну ворожу атаку із застосуванням "шахедів".

За словами посадовця, з травмами ноги та шиї до лікарні потрапив чоловік з Броварського району. Йому надається уся необхідна медична допомога.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів сталося загоряння вантажних та легкових автомобілів на території парковки. Також палав автосалон. Обидві пожежі вдалося ліквідувати.