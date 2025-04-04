У Дніпрі внаслідок атаки "шахедів" пошкоджені адмінбудівлі, є постраждалі

Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак на своїй сторінці у Telegram повідомив про наслідки ворожої атаки на регіон із застосуванням ударних безпілотників.

Масована атака "шахедів" прийшлася на Дніпро та Кам'янське. В обласному центрі загорівся будинок в одному із районів. Були пошкоджені адміністративні будівлі.

За попередніми даними, постраждали двоє людей, яким надали медичну допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася.