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У Дніпрі внаслідок атаки "шахедів" пошкоджені адмінбудівлі, є постраждалі

Ворожі безпілотники цілили у середмістя.

У Дніпрі внаслідок атаки "шахедів" пошкоджені адмінбудівлі, є постраждалі
Наслідки атаки "шахедів"
Фото: Telegram

Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак на своїй сторінці у Telegram повідомив про наслідки ворожої атаки на регіон із застосуванням ударних безпілотників.

Масована атака "шахедів" прийшлася на Дніпро та Кам'янське. В обласному центрі загорівся будинок в одному із районів. Були пошкоджені адміністративні будівлі.

За попередніми даними, постраждали двоє людей, яким надали медичну допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася.

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