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Росіяни атакували 13 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 179 обстрілів області.

Росіяни атакували 13 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Станом на 21:00 3 квітня російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Миколаївська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 179 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 472 вибухи. 

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били дронами, мінометами, АГС, РСЗВ, артилерією та КАБами. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Есманьську громаду армія РФ атакувала дронами, поранення отримала цивільну особу.

По Новослобідській громаді били дронами, пошкоджено приватний житловий будинок.

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Миколаївську селищну громаду атакували дроном, пошкоджено нежитлове приміщення, а у Миколаївській сільській громаді внаслідок удару дроном також пошкоджено нежитлове приміщення.

По Шалигинській громаді російські військові били дронами, мінометами та артилерією, а по Середино-Будській - дронами, РСЗВ, КАБами та мінометами.

Юнаківську громаду загарбники атакували мінометами, артилерією, дронами та КАБами.

По Білопільській тв Глухівській громадам росіяни вдарили дронами та мінометами, а по Великописарівській - дронами та артилерією.

Миропільську громаду атакували КАБами, РСЗВ та мінометами.

По Зноб-Новгородській та Хутір-Михайлівській громадам росіяни вдарили дронами.

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