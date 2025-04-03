Павло Паліса про “Контракт 18–24”: проєкт триває у тестовому режимі

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів подробиці про “Контракт 18–24”, передає Суспільне.
“Це тестовий режим. Спочатку пілотний проєкт було запроваджено для чотирьох бригад Сухопутних військ, а також по одній бригаді Десантно-штурмових військ і Морської піхоти”, - зазначив Павло Паліса.
Він додав, що цю модель хотіли протестувати у контрольованому масштабі. Якби одразу надати таку можливість усім, було б складно відстежити критичні моменти, що стосуються виконання задекларованих обіцянок.
“Дуже важливо, щоб це не виглядало як чергова “замануха”, коли щось обіцяють, але не виконують. Має бути чітка система відповідальності та прозорості. Командир повинен чітко знати свої права й обов’язки. Те саме стосується військовослужбовця за контрактом. Має бути відвертість і довіра у цих стосунках”, - пояснив заступник голови ОП.
Паліса зазначив, що якщо одразу залучити 15–20 або навіть 50 бригад, буде надзвичайно складно якісно моніторити процес. Також є проблема підготовки, оскільки на сьогодні не всі бригади здатні самостійно проводити базову загальновійськову підготовку. Зокрема, їм потрібен час для нарощення спроможностей як з точки зору кількості інструкторів, так і матеріально-технічної бази.
“Йдеться про дуже конкретні речі — підйомники для стрільбищ, імітаційні засоби, технічну інфраструктуру тощо. Тому поступово ми плануємо розширювати цю модель на більшу кількість бригад і охоплювати ширше коло підрозділів”, - пояснив Паліса.
Що таке проєкт "Контракт 18-24"
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11 лютого Міністерство оборони розпочало проєкт "Контракт 18-24". Він пропонує контракт на мільйон, із яких 200 тис. гривень виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. гривень, матимуть можливість “нульової” іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
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Заявки приймають на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+". Тоді буде консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
- У березні повідомлялося, що до програми також долучать дві бригади Нацгвардії. Пізніше до шести бригад додались ще 10.