Павло Паліса про “Контракт 18–24”: проєкт триває у тестовому режимі

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів подробиці про “Контракт 18–24”, передає Суспільне.

“Це тестовий режим. Спочатку пілотний проєкт було запроваджено для чотирьох бригад Сухопутних військ, а також по одній бригаді Десантно-штурмових військ і Морської піхоти”, - зазначив Павло Паліса.

Він додав, що цю модель хотіли протестувати у контрольованому масштабі. Якби одразу надати таку можливість усім, було б складно відстежити критичні моменти, що стосуються виконання задекларованих обіцянок.

“Дуже важливо, щоб це не виглядало як чергова “замануха”, коли щось обіцяють, але не виконують. Має бути чітка система відповідальності та прозорості. Командир повинен чітко знати свої права й обов’язки. Те саме стосується військовослужбовця за контрактом. Має бути відвертість і довіра у цих стосунках”, - пояснив заступник голови ОП.

Паліса зазначив, що якщо одразу залучити 15–20 або навіть 50 бригад, буде надзвичайно складно якісно моніторити процес. Також є проблема підготовки, оскільки на сьогодні не всі бригади здатні самостійно проводити базову загальновійськову підготовку. Зокрема, їм потрібен час для нарощення спроможностей як з точки зору кількості інструкторів, так і матеріально-технічної бази.

“Йдеться про дуже конкретні речі — підйомники для стрільбищ, імітаційні засоби, технічну інфраструктуру тощо. Тому поступово ми плануємо розширювати цю модель на більшу кількість бригад і охоплювати ширше коло підрозділів”, - пояснив Паліса.

Що таке проєкт "Контракт 18-24"