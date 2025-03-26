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Генштаб розширив перелік бригад, до яких можна приєднатися за “Контрактом 18-24”

До шести бригад додались ще 10.

Генштаб розширив перелік бригад, до яких можна приєднатися за “Контрактом 18-24”
Генштаб розширив перелік бригад, до яких можна приєднатися за “Контрактом 18-24”
Фото: Міноборони

Начальник Генерального штабу Збройних сил України підписав наказ, яким розширено кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом “Контракт 18-24”.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

До шести бригад, з якими добровольці у віці від 18 до 24 років можуть підписати контракт, додались ще 10:

  • 3 окрема штурмова бригада
  • 24 окрема механізована бригада
  • 93 окрема механізована бригада
  • 30 окрема механізована бригада
  • 128 окрема гірсько-штурмова бригада
  • 36 окрема бригада морської піхоти
  • 39 окрема бригада берегової оборони 30 корпусу морської піхоти
  • 25 окрема повітряно-десантна бригада
  • 80 окрема десантно-штурмова бригада
  • 59 окрема штурмова бригада.

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Водночас можна приєднатися і до 72 окремої механізованої бригади, 95 окремої десантно-штурмової бригади, 38 окремої бригади морської піхоти, 28 окремої механізованої бригади, 10 окремої гірсько-штурмової бригад та 92 окремої штурмової бригади.

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+.

Що таке проєкт “Контракт 18-24”

  • Міністерство оборони 11 лютого офіційно розпочало проєкт “Контракт 18-24”. Він пропонує контракт на мільйон, із яких 200 тис. гривень виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. гривень, матимуть можливість “нульової” іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. 

  • Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

  • Заявки приймають на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок “Резерв+”. Тоді буде консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

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