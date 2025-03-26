Генштаб розширив перелік бригад, до яких можна приєднатися за “Контрактом 18-24”

Начальник Генерального штабу Збройних сил України підписав наказ, яким розширено кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом “Контракт 18-24”.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
До шести бригад, з якими добровольці у віці від 18 до 24 років можуть підписати контракт, додались ще 10:
- 3 окрема штурмова бригада
- 24 окрема механізована бригада
- 93 окрема механізована бригада
- 30 окрема механізована бригада
- 128 окрема гірсько-штурмова бригада
- 36 окрема бригада морської піхоти
- 39 окрема бригада берегової оборони 30 корпусу морської піхоти
- 25 окрема повітряно-десантна бригада
- 80 окрема десантно-штурмова бригада
- 59 окрема штурмова бригада.
Водночас можна приєднатися і до 72 окремої механізованої бригади, 95 окремої десантно-штурмової бригади, 38 окремої бригади морської піхоти, 28 окремої механізованої бригади, 10 окремої гірсько-штурмової бригад та 92 окремої штурмової бригади.
Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+.
Що таке проєкт “Контракт 18-24”
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Міністерство оборони 11 лютого офіційно розпочало проєкт “Контракт 18-24”. Він пропонує контракт на мільйон, із яких 200 тис. гривень виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. гривень, матимуть можливість “нульової” іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби.
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Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
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Заявки приймають на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок “Резерв+”. Тоді буде консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.