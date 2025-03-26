До шести бригад додались ще 10.

Генштаб розширив перелік бригад, до яких можна приєднатися за “Контрактом 18-24”

Начальник Генерального штабу Збройних сил України підписав наказ, яким розширено кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом “Контракт 18-24”.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

До шести бригад, з якими добровольці у віці від 18 до 24 років можуть підписати контракт, додались ще 10:

3 окрема штурмова бригада

24 окрема механізована бригада

93 окрема механізована бригада

30 окрема механізована бригада

128 окрема гірсько-штурмова бригада

36 окрема бригада морської піхоти

39 окрема бригада берегової оборони 30 корпусу морської піхоти

25 окрема повітряно-десантна бригада

80 окрема десантно-штурмова бригада

59 окрема штурмова бригада.

Водночас можна приєднатися і до 72 окремої механізованої бригади, 95 окремої десантно-штурмової бригади, 38 окремої бригади морської піхоти, 28 окремої механізованої бригади, 10 окремої гірсько-штурмової бригад та 92 окремої штурмової бригади.

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+.

Що таке проєкт “Контракт 18-24”