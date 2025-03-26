Вартість «послуги» ділки оцінювали в 10 тисяч доларів.

На Рівненщині викрили двох братів, які організували незаконний виїзд чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

За $10 000 зловмисники гарантували безперешкодний перетин держкордону.

Прикордонники встановили, що чоловіки своїм авто доправляли ухилянтів до прикордонної зони, навчали, як оминути блокпости, а також розробляли маршрут нелегального переходу.

Схему викрили під час передачі грошей. В цей момент правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу «ДОЗОР» затримали організаторів.

затримання організаторів схеми

Одному з братів суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому повідомлено про підозру. Автомобіль та інші докази вилучили, тривають слідчі дії.