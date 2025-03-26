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На Рівненщині ліквідували ще один канал переправи військовозобов’язаних за кордон

Вартість «послуги» ділки оцінювали в 10 тисяч доларів.

На Рівненщині ліквідували ще один канал переправи військовозобов’язаних за кордон
затримання організаторів схеми

На Рівненщині викрили двох братів, які організували незаконний виїзд чоловіків призовного віку за кордон. 

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Support LB.ua

За $10 000 зловмисники гарантували безперешкодний перетин держкордону.

Прикордонники встановили, що чоловіки своїм авто доправляли ухилянтів до прикордонної зони, навчали, як оминути блокпости, а також розробляли маршрут нелегального переходу.

Схему викрили під час передачі грошей. В цей момент правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу «ДОЗОР» затримали організаторів.

затримання організаторів схеми
затримання організаторів схеми

Одному з братів суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому повідомлено про підозру. Автомобіль та інші докази вилучили, тривають слідчі дії.

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