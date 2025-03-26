На Рівненщині викрили двох братів, які організували незаконний виїзд чоловіків призовного віку за кордон.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
За $10 000 зловмисники гарантували безперешкодний перетин держкордону.
Прикордонники встановили, що чоловіки своїм авто доправляли ухилянтів до прикордонної зони, навчали, як оминути блокпости, а також розробляли маршрут нелегального переходу.
Схему викрили під час передачі грошей. В цей момент правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу «ДОЗОР» затримали організаторів.
Одному з братів суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому повідомлено про підозру. Автомобіль та інші докази вилучили, тривають слідчі дії.