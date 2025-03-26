На Херсонщині правоохоронці затримали двох військових посадовців, які виплачували фіктивні "бойові" солдатам

За виплату так званих "бойових" посадовці вимагали у військових 30 тисяч гривень щомісяця.

На Херсонщині співробітники ДБР спільно з Нацполіцією викрили двох посадовців військової частини, які організували корупційну схему щодо виплат фіктивних "бойових".

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Відомо, що двоє посадовців військової частини у Херсонській області організували корупційну схему з нарахування фіктивних "бойових" виплат військовослужбовцям.

Встановлено, що до організації злочинного бізнесу були залучені командир взводу забезпечення та начальник автотранспортного підрозділу. Вони пропонували військовослужбовцям оформлення підвищених виплат за нібито виконання бойових завдань у районі бойових дій, хоча насправді вони там не перебували.

За такі "послуги" посадовці вимагали до 30 тисяч гривень щомісяця. Впродовж 2024 року зловмисники незаконно отримали майже півтора мільйона гривень.

Працівники ДБР затримали фігурантів справи та повідомили їм про підозру у отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).