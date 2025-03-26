Мешканка Вінниччині постане перед судом через фіктивні довідки для ухилянтів

Вона допомагала оформлювати групу інвалідності без жодних медичних підстав, отримуючи за це близько 20 тисяч доларів США.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо жительки Вінницької області, причетної до незаконного оформлення груп інвалідності чоловікам для ухилення від мобілізації та виїзду за кордон, йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Обвинувальний акт передано до суду.

За даними слідства, жінка розгорнула свою діяльність щонайменше з квітня 2024 року. Вона допомагала оформлювати групу інвалідності без жодних медичних підстав, отримуючи за це близько 20 тисяч доларів США. Фіктивні документи видавалися різними медичними установами регіону.

Матеріали щодо посадовців, які сприяли схемі, виділено в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування щодо них триває.

Після рішення керівництва держави щодо ліквідації центрів медико-соціальної експертизи зловмисниця змінила свою схему: почала оформлювати довідки про необхідність постійного догляду для близьких осіб ухилянтів. Вартість такої "послуги" становила 10 тисяч доларів США.

Раніше ДБР повідомило, що адвоката із Дрогобича на Львівщині підозрюють у організації незаконного перетину держкордону військовозобов’язаним та погрозі вбивством судді.