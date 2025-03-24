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По 15 років за гратами отримали ще 10 зрадників, які воювали проти ЗСУ на Донеччині

У серпні та грудні 2024 року українські захисники взяли зловмисників у полон під час боїв на Покровському, Сіверському та Новопавлівському напрямках.

По 15 років за гратами отримали ще 10 зрадників, які воювали проти ЗСУ на Донеччині
Фото: ANP

За доказовою базою Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще 10 зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті, повідомили у СБУ.

У серпні та грудні 2024 року українські захисники взяли зловмисників у полон під час боїв на Покровському, Сіверському та Новопавлівському напрямках.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив бойовикам 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Засудженими виявились мешканці тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, які добровільно приєдналися до лав Південного військового округу Росії.

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Троє з них – мешканці Донеччини, які у складі 91-го стрілецького полку рф брали участь у захопленні лівобережжя Херсонщини. Там вони облаштовували вогневі позиції та евакуйовували з поля бою поранених рашистів.

Згодом зрадники штурмували селища Микільське та Новоукраїнку, а під час запеклого бою під Кураховим потрапили у полон. Ще один фігурант – мешканець Горлівки, який на посаді стрільця у 132-й мотострілецькій бригаді агресора обстрілював позиції ЗСУ поблизу селищ Зайцеве та Дачне.

Інший бойовик входив до 88-го полку збройних сил рф і брав участь у «м’ясних» штурмах біля Покровська, де згодом потрапив у полон як єдиний вцілілий. 

Крім того, вироки отримали ще чотири зрадники, які намагалися атакувати позиції українських військ поблизу селищ Зеленівка та Костянтинопіль.

Десятий засуджений входив до складу 123-ї мотострілецької бригади рф та обстрілював з реактивної системи залпового вогню «Град» позиції ЗСУ в районі Берестового.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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