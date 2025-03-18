Звільнили суддю Вовка, якого підозрюють у корупції та спробах захопити державну владу

Вища рада правосуддя звільнила із посади суддю Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, якого підозрюють у корупції та спробах захопити державну владу.

Як йдеться на телеграм-каналі ВРП, рішення ухвалили сьогодні, 18 березня. У Центрі протидії корупції зазначили, що Вовк на засідання не прийшов, але надіслав низку клопотань: як відводи членам ВРП, так і про відкладення розгляду питання про його звільнення.

Доповідач з цього питання, член ВРП Оксана Кваша запропонувала звільнити Вовка і цю пропозицію підтримали всі 14 членів ВРП.

"Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Вовка Павла Вячеславовича з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", – зазначено у повідомленні ВРП.

Також у ВРП додали, що рішення ухвалили на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Восени минулого року Вовка відсторонили від посади.

Справи Вовка