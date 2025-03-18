Звільнили суддю Вовка, якого підозрюють у корупції та спробах захопити державну владу

Вища рада правосуддя звільнила із посади суддю Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, якого підозрюють у корупції та спробах захопити державну владу.
Як йдеться на телеграм-каналі ВРП, рішення ухвалили сьогодні, 18 березня. У Центрі протидії корупції зазначили, що Вовк на засідання не прийшов, але надіслав низку клопотань: як відводи членам ВРП, так і про відкладення розгляду питання про його звільнення.
Доповідач з цього питання, член ВРП Оксана Кваша запропонувала звільнити Вовка і цю пропозицію підтримали всі 14 членів ВРП.
"Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Вовка Павла Вячеславовича з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", – зазначено у повідомленні ВРП.
Також у ВРП додали, що рішення ухвалили на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.
Восени минулого року Вовка відсторонили від посади.
Справи Вовка
- Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", які оприлюднило Національне антикорупційне бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші. Зокрема, на плівках чути, як судді обговорюють позови до Окружного адмінсуду щодо зупинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, зміну складу ВККС, введення до її складу лояльних осіб, кваліфікаційного оцінювання тощо.
- Генпрокуратура запросила у Вищої ради правосуддя тимчасове відсторонення Вовка, Погрібніченка і Шепітка, але отримала відмову. У листопаді 2019 року ГПУ за рішенням Шевченківського суду зупинила розслідування справи Вовка.
- 2020 року журналісти "Слідство. Інфо" презентували двосерійний фільм-розслідування "Нарадча кімната" про зв'язки Павла Вовка з чиновниками і топпосадовцями – міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, колишнім керівником Офісу президента Зеленського Андрієм Богданом, заступником генерального прокурора Романом Говдою. Розслідування створене на основі плівок НАБУ, які отримали у розпорядження журналісти.
- У червні 2021 Печерський районний суд міста Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора закрити кримінальне провадження про перші плівки з кабінету Вовка, процесуальне керівництво в яких здійснює ОГП.
- У 2020 році НАБУ оголосило семи суддям цього суду підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади. Зокрема, Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.
- Під керівництвом Вовка Окружний адмінсуд ухвалив низку скандальних рішень, зокрема, саме він відсторонив від роботи в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку" та інших.
- У 2022 році Окружний адмінсуд Києва на чолі з Вовком мав зіграти ключову роль у встановленні підконтрольній Росії влади в Україні, винісши рішення на користь Віктора Януковича за двома позовами про нібито незаконне позбавлення його статусу президента України.
- У листопаді 2022-го Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі "плівок ОАСК".
- У лютому 2024 року 12 лютого Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалила рішення, згідно із яким суддя Павло Вовк не може здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.