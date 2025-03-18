Завершили слідство у справі колишнього першого заступника голови ДФС України

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього першого заступника голови ДФС України, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Як зазначили у спецпрокуратурі, детективи НАБУ за дорученням прокурора САП відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Встановили, що в червні 2017 року перший заступник голови Державної фіскальної служби України, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів ДФС України.
"Зважаючи на бездіяльність службовця, ця скарга відповідно до норм Податкового кодексу України була автоматично задоволена на користь згаданого платника податків" – зазначили у САП.
При цьому посадовець з метою прикриття своєї діяльності умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення.
"Зауважимо, що службовець був єдиною уповноваженою особою в ДФС України на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників", – наголосили у прокуратурі.
Через зловживання службовими обов’язками цього працівника України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у бюджет на суму понад 641 млн гривень.
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