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Завершили слідство у справі колишнього першого заступника голови ДФС України

Прокурори відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Завершили слідство у справі колишнього першого заступника голови ДФС України
Фото ілюстративне
Фото: kharkov-terminal.com.ua

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього першого заступника голови ДФС України, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Як зазначили у спецпрокуратурі, детективи НАБУ за дорученням прокурора САП відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Встановили, що в червні 2017 року перший заступник голови Державної фіскальної служби України, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів ДФС України. 

"Зважаючи на бездіяльність службовця, ця скарга відповідно до норм Податкового кодексу України була автоматично задоволена на користь згаданого платника податків" – зазначили у САП. 

При цьому посадовець з метою прикриття своєї діяльності умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення.

"Зауважимо, що службовець був єдиною уповноваженою особою в ДФС України на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників", – наголосили у прокуратурі.

Через зловживання службовими обов’язками цього працівника України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у бюджет на суму понад 641 млн гривень.

  • 25 лютого 2025 року колишньому першому заступнику Голови ДФС України повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України. 
  • Прізвища експосадовця не називають, але за даними ЗМІ, йдеться про Сергія Білана та скаргу Ощадбанку на рішення Офісу великих платників податків ДФС щодо нарахування банку суми грошового зобов'язання за платежем з податку на доходи нерезидентів.
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