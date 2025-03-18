Завершили слідство у справі колишнього першого заступника голови ДФС України

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього першого заступника голови ДФС України, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Як зазначили у спецпрокуратурі, детективи НАБУ за дорученням прокурора САП відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Встановили, що в червні 2017 року перший заступник голови Державної фіскальної служби України, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів ДФС України.

"Зважаючи на бездіяльність службовця, ця скарга відповідно до норм Податкового кодексу України була автоматично задоволена на користь згаданого платника податків" – зазначили у САП.

При цьому посадовець з метою прикриття своєї діяльності умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення.

"Зауважимо, що службовець був єдиною уповноваженою особою в ДФС України на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників", – наголосили у прокуратурі.

Через зловживання службовими обов’язками цього працівника України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у бюджет на суму понад 641 млн гривень.