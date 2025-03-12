На Київщині та Черкащині затримали шістьох осіб, які влаштовували підпали на замовлення РФ

Цілями ворога були енергооб’єкти Укрзалізниці, адмінбудівлі судів та військові авто, що проходили техобслуговування після повернення з фронту.

Правоохоронці затримали шістьох осіб, які вчиняли підпали у північних і центральних областях України. Основними цілями ворога були енергооб’єкти Укрзалізниці, адмінбудівлі судів та військові авто, що проходили техобслуговування після повернення з фронту.

Як повідомили у Офісі генпрокурора та СБУ, виконавцями замовних злочинів були завербовані окупантами місцеві жителі, які шукали "швидкі заробітки" у телеграмі.

У Черкаській області затримано 25-річного мешканця Звенигородського району , який намагався спалити будівлю місцевого суду. Для цього зловмисник в темну пору доби вибив скло на вхідних дверях держустанови, а потім залив усередину легкозаймисту суміш та підпалив її.

Житель м. Сміла здійснив підпал об’єкту критичної інфраструктури АТ «Укрзалізниця» в Черкаській області. А ще через декілька тижнів намагався закласти під бетонний міст м. Сміла вибухівку, вагою 4 кілограми, яку виготовив власноруч вдома.

Фото: Офіс генпрокурора Вилучені під час обшуків докази

У Печерському районі Києва затримали 32-річного монтажника однієї з приватних компаній та його знайомого, які знищили мультівен ЗСУ.

За даними слідства, вони діяли в парі: один підпалював, інший – знімав це на відео для "звіту" перед своїм російським куратором.

Ще двох фігурантів затримали у Святошинському районі столиці. Ними виявились 24-річний киянин та його співмешканка, які спалили службове авто українського воїна і намагалися знищити запарковану поруч вантажівку.Обох зловмисників затримали "на гарячому" поблизу місця події.

Фото: Офіс генпрокурора Спалене авто ЗСУ

За всіма викритими фактами фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.