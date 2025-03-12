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Польща звинуватила білоруса у диверсії від імені російської розвідки

Пожежа, яка спалахнула в господарському магазині Варшави 14 квітня 2024 року, стала результатом підпалу, а злочинцем виявився громадянин Білорусі.

Польща звинуватила білоруса у диверсії від імені російської розвідки
Фото: gpk.gov.by

Польща звинуватила громадянина Білорусі, який у квітні минулого року підпалив великий господарський магазин у Варшаві, у вчиненні диверсії від імені російської розвідки.

Про це пише Reuters з посиланням на прокуратуру.

Польща каже, що її роль як центру поставок в Україну зробила її основною мішенню для шпигунів, які намагаються зібрати інформацію про підтримку військових зусиль Києва та брати участь у диверсіях. Росія регулярно заперечує будь-яку причетність.

Прокуратура заявила, що пожежа, яка спалахнула в господарському магазині в столиці Польщі 14 квітня 2024 року, стала результатом підпалу, а злочинцем виявився громадянин Білорусі.

“Крім того, встановлено, що підозрюваний Степан К. вчинив вказаний підпал, діючи на замовлення зовнішньої розвідки, тобто розвідки Російської Федерації, та на замовлення російських спецслужб”, ‒ повідомили в прокуратурі.

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Степана К. звинуватили у диверсії для зовнішньої розвідки та терористичному злочині, за який передбачено покарання від 10 років до довічного ув'язнення. Раніше його тимчасово заарештовували в іншій справі щодо шпигунства та участі в організованій злочинності.

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