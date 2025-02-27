На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
ГоловнаСвіт

Польща влітку відправить на кордон із Білоруссю нову бригаду

Військове з’єднання буде озброєне південнокорейськими танками K2, бронетранспортерами Rosomak і cамохідними зенітно-ракетними комплексами Poprad.

Польща влітку відправить на кордон із Білоруссю нову бригаду
Фото: Укрінформ

Польща влітку відправить на кордон із Білоруссю нову бригаду військових в межах операції “Безпечне Підляшшя”.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Укрінформ.

Новостворена 16-та механізована бригада польської армії, яка дислокується на сході країни, з 1 серпня відповідатиме за охорону польсько-білоруського кордону. Вона візьме на себе керівництво операцією.

Військове з’єднання буде озброєно сучасною військовою технікою, зокрема південнокорейськими танками K2, бронетранспортерами Rosomak і cамохідними зенітно-ракетними комплексами Poprad.

Support LB.ua

Рішення про створення нової бригади у складі 16-ї механізованої дивізії схвалили торік восени. За неповний рік до її складу прийнято понад 600 військовослужбовців.

Операція “Безпечне Підляшшя” з охорони кордону з Білоруссю розпочалося в серпні минулого року.

  • У 2022 році Польща побудувала на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, а також встановила сучасну систему електронного моніторингу. Це було відповіддю на штучне створення від літа 2021 року Білоруссю та Росією міграційного тиску на кордоні РБ з Польщею та балтійськими країнами.
  • Раніше стало відомо, що Польща пропонує нові санкції, щоб зупинити потік нелегальної міграції із Білорусі до ЄС. Знову розглядатимуть варіант вжиття санкцій на транспортних операторів, які займаються нелегальними перевезеннями.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies