Польща влітку відправить на кордон із Білоруссю нову бригаду військових в межах операції “Безпечне Підляшшя”.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Укрінформ.
Новостворена 16-та механізована бригада польської армії, яка дислокується на сході країни, з 1 серпня відповідатиме за охорону польсько-білоруського кордону. Вона візьме на себе керівництво операцією.
Військове з’єднання буде озброєно сучасною військовою технікою, зокрема південнокорейськими танками K2, бронетранспортерами Rosomak і cамохідними зенітно-ракетними комплексами Poprad.
Рішення про створення нової бригади у складі 16-ї механізованої дивізії схвалили торік восени. За неповний рік до її складу прийнято понад 600 військовослужбовців.
Операція “Безпечне Підляшшя” з охорони кордону з Білоруссю розпочалося в серпні минулого року.
- У 2022 році Польща побудувала на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, а також встановила сучасну систему електронного моніторингу. Це було відповіддю на штучне створення від літа 2021 року Білоруссю та Росією міграційного тиску на кордоні РБ з Польщею та балтійськими країнами.
- Раніше стало відомо, що Польща пропонує нові санкції, щоб зупинити потік нелегальної міграції із Білорусі до ЄС. Знову розглядатимуть варіант вжиття санкцій на транспортних операторів, які займаються нелегальними перевезеннями.