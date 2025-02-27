Військове з’єднання буде озброєне південнокорейськими танками K2, бронетранспортерами Rosomak і cамохідними зенітно-ракетними комплексами Poprad.

Польща влітку відправить на кордон із Білоруссю нову бригаду військових в межах операції “Безпечне Підляшшя”.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Укрінформ.

Новостворена 16-та механізована бригада польської армії, яка дислокується на сході країни, з 1 серпня відповідатиме за охорону польсько-білоруського кордону. Вона візьме на себе керівництво операцією.

Військове з’єднання буде озброєно сучасною військовою технікою, зокрема південнокорейськими танками K2, бронетранспортерами Rosomak і cамохідними зенітно-ракетними комплексами Poprad.

Рішення про створення нової бригади у складі 16-ї механізованої дивізії схвалили торік восени. За неповний рік до її складу прийнято понад 600 військовослужбовців.

Операція “Безпечне Підляшшя” з охорони кордону з Білоруссю розпочалося в серпні минулого року.