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ФБР звинуватило Північну Корею у найбільшій криптовалютній крадіжці в історії

Хакери з КНДР заволоділи токенами на суму 1,5 мільярда доларів.

ФБР звинуватило Північну Корею у найбільшій криптовалютній крадіжці в історії
Фото: EPA/UPG

Федеральне бюро розслідувань США оприлюднило попередні висновки щодо зламу хакерами однієї з найпопулярніших криптовалютних бірж ByBit, внаслідок якого було викрадено токенів на суму 1,5 мільярда доларів.

Як пише The Guardian, найбільше цифрове пограбування в історії здійснили кіберзлочинці із Північної Кореї. У ФБР називають їхню операцію "TraderTraitor". 

Хакери з КНДР встигли перетворити викрадені активи на біткоїни та інші цифрові валюти, розподіливши їх по тисячах IP-адрес на численних блокчейнах. Слідчі очікують, що в майбутньому ці кошти буде "відмито" та виведено реальними грошима. 

Попри це, керівництво платформи ByBit, яка обслуговує криптооперації близько 60 мільйонів користувачів, досі сподівається повернути викрадені токени. Для цього до співпраці запрошують "найвидатніших діячів у сфері кібербезпеки".

 

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