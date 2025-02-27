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Reuters та низці інших медіа заборонили роботу на засіданні міністрів Трампа

Світова медіа-агенція опинилася в тому ж статусі, що й Associated Press.

Reuters та низці інших медіа заборонили роботу на засіданні міністрів Трампа
Фото: GeekWire

Агенція Reuters повідомила, що її репортеру, а також представникам видання HuffPost і німецької газети Der Tagesspiegel було заборонено доступ на засідання кабінету міністрів США під головуванням Дональда Трампа.

Reuters - вже друга агенція з "великої трійки" медіагігантів, яка опиняється в немилості у Білого дому: раніше адміністрація Трампа припинила видавати акредитацію співробітникам Associated Press. Кореспондентам Bloomberg поки що не перешкоджають у професійній діяльності, проте вони приєдналися до оприлюдненої у середу спільної заяви.

Журналісти вимагають від Білого дому "припинити заважати вільній незалежній пресі висвітлювати для суспільства діяльність уряду, що є першочерговою умовою демократії". 

Reuters була нещадно розкритикована близьким соратником Трампа Ілоном Маском після того, як агенція повідомила про намір бізнесмена тиснути на Україну шляхом відключення терміналів Starlink на території нашої держави. Пізніше у бізнес-імперії Маска цю інформацію спростували і висловили "відданість наданню послуг в Україні".    

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