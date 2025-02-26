Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
Трампізм
Трампізм
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
ГоловнаСвіт

Китайські хакери викрали дані спецслужб Бельгії

Зловмисники скористалися вразливістю в системі електронної пошти американського постачальника ПЗ.

Китайські хакери викрали дані спецслужб Бельгії
код
Фото: Reuters

Група китайських хакерів викрала дані спецслужб Бельгії за 2021-2023 роки, передає Politico.

Це вважають найбільшим витоком даних за всю історію.

Підписуйтесь на наш Google News

Хакерська група скористалася вразливістю в системі електронної пошти американського постачальника програмного забезпечення Barracuda. Це ПЗ використовувала бельгійська розвідка, а також організація, що контролює трубопроводи у Північному морі.

Видання Le Soir із посиланням на кілька джерел, близьких до Служби державної безпеки (VSSE), повідомила, що внутрішня перевірка показала - хакери отримали доступ до зовнішнього сервера для обміну електронною поштою.

У звіті йдеться, що викрадені дані не містили секретної інформації, оскільки зберігалися на внутрішньому сервері. Проте вважається, що хакери отримали доступ до листування з прокуратурою країни, поліцією, урядом та іншими установами, а також персональними даними співробітників розвідувальної служби.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies