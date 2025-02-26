Китайські хакери викрали дані спецслужб Бельгії

Група китайських хакерів викрала дані спецслужб Бельгії за 2021-2023 роки, передає Politico.

Це вважають найбільшим витоком даних за всю історію.

Хакерська група скористалася вразливістю в системі електронної пошти американського постачальника програмного забезпечення Barracuda. Це ПЗ використовувала бельгійська розвідка, а також організація, що контролює трубопроводи у Північному морі.

Видання Le Soir із посиланням на кілька джерел, близьких до Служби державної безпеки (VSSE), повідомила, що внутрішня перевірка показала - хакери отримали доступ до зовнішнього сервера для обміну електронною поштою.

У звіті йдеться, що викрадені дані не містили секретної інформації, оскільки зберігалися на внутрішньому сервері. Проте вважається, що хакери отримали доступ до листування з прокуратурою країни, поліцією, урядом та іншими установами, а також персональними даними співробітників розвідувальної служби.