У Швейцарії анонсували зміну керівництва армії та розвідки

Причиною є проблеми у оборонних проєктах та фінансуванні.

Уряд Швейцарії заявив, що начальники армії та розвідки залишать свої посади. Це стане масштабним оновленням керівництва оборони країни.

Про це пише Bloomberg.

58-річний Томас Суеслі, який очолює збройні сили Швейцарії, піде у відставку наприкінці цього року, а 59-річний Крістіан Дассі – наприкінці березня 2026 року.

Зміну керівництва ініціювали після того, як минулого місяця міністерка оборони країни Віола Амхерд оголосила, що вона піде з посади 31 березня після багаторічних проблем у військових закупівлях і фінансуванні.

Минулого місяця виявили серйозні проблеми в семи ключових оборонних проектах, включаючи розвідувальні дрони, які були замовлені в 2015 році і досі непридатні для використання. Армія Швейцарії також стикається із невизначеністю у довгостроковому фінансовому плануванні, намагаючись наростити можливості після вторгнення Росії до України.

Швейцарія не є членом НАТО і витратила на оборону лише 0,74% валового внутрішнього продукту в 2023 році, хоча до 2032 року країна планує збільшити цей показник до 1% .

Наступного міністра оборони обере парламент 12 березня.