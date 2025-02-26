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У Швейцарії анонсували зміну керівництва армії та розвідки

Причиною є проблеми у оборонних проєктах та фінансуванні. 

У Швейцарії анонсували зміну керівництва армії та розвідки
Військові Швейцарії, фото ілюстративне
Фото: swissinfo.ch

Уряд Швейцарії заявив, що начальники армії та розвідки залишать свої посади. Це стане масштабним оновленням керівництва оборони країни.

Про це пише Bloomberg.

58-річний Томас Суеслі, який очолює збройні сили Швейцарії, піде у відставку наприкінці цього року, а 59-річний Крістіан Дассі – наприкінці березня 2026 року. 

Зміну керівництва ініціювали після того, як минулого місяця міністерка оборони країни Віола Амхерд оголосила, що вона піде з посади 31 березня після багаторічних проблем у військових закупівлях і фінансуванні.

Минулого місяця виявили серйозні проблеми в семи ключових оборонних проектах, включаючи розвідувальні дрони, які були замовлені в 2015 році і досі непридатні для використання. Армія Швейцарії також стикається із невизначеністю у довгостроковому фінансовому плануванні, намагаючись наростити можливості після вторгнення Росії до України.

Швейцарія не є членом НАТО і витратила на оборону лише 0,74% валового внутрішнього продукту в 2023 році, хоча до 2032 року країна планує збільшити цей показник до 1% .

Наступного міністра оборони обере парламент 12 березня. 

  • Днями командувач збройними силами Швейцарії Томас Суеслі заявив, що Швейцарія могла б надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні ‒ у разі якщо така пропозиція буде і уряд її погодить. 
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