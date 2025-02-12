На війні з Росією загинув громадянин Швейцарії

Це перший випадок загибелі громадянина Швейцарії, який воював на боці України.

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії підтвердив загибель громадянина своєї країни на війні проти Росії.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на SRF.

Зазначається, що посольство Швейцарії в Києві на початку року "було поінформоване українською армією про те, що громадянин Швейцарії, ймовірно, загинув в результаті бойових дій".

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії запевнив, що підтримує зв'язок з родичами загиблого. Поки що невідомо, в якому підрозділі він служив і де перебував.

Це перший випадок загибелі громадянина Швейцарії, який воював на боці України. Офіційно невідомо, скільки громадян Швейцарії воюють в Україні як добровольці.

При цьому вступати до армії інших країн у Швейцарії заборонено, а тим, хто в це зробить, загрожує штраф або до 3 років ув'язнення.

Військова юстиція Швейцарії веде 13 кримінальних проваджень щодо проходження військової служби за кордоном.