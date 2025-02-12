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На війні з Росією загинув громадянин Швейцарії

Це перший випадок загибелі громадянина Швейцарії, який воював на боці України. 

На війні з Росією загинув громадянин Швейцарії
Ілюстративне фото
Фото: EPA

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії підтвердив загибель громадянина своєї країни на війні проти Росії.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на SRF.

Зазначається, що посольство Швейцарії в Києві на початку року "було поінформоване українською армією про те, що громадянин Швейцарії, ймовірно, загинув в результаті бойових дій".

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії запевнив, що підтримує зв'язок з родичами загиблого. Поки що невідомо, в якому підрозділі він служив і де перебував.

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Це перший випадок загибелі громадянина Швейцарії, який воював на боці України. Офіційно невідомо, скільки громадян Швейцарії воюють в Україні як добровольці.

При цьому вступати до армії інших країн у Швейцарії заборонено, а тим, хто в це зробить, загрожує штраф або до 3 років ув'язнення.

Військова юстиція Швейцарії веде 13 кримінальних проваджень щодо проходження військової служби за кордоном.

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