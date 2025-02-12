Армія РФ атакувала з БпЛА цивільне авто в Херсоні

У середу, 12 лютого, російські війська атакували з БпЛА цивільне авто у Корабельному районі Херсона.
Про це інформує очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Близько 19.30 ворог з дрона атакував автівку у Корабельному районі", — ідеться у повідомленні.
24-річний хлопець, який перебував в авто, отримав контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення кисті.
Постраждалого доправлено до лікарні.
- Упродовж дня російська армія продовжувала терор цивільного населення Херсонської області. Унаслідок обстрілів відомо про одну загиблу та двох постраждалих.