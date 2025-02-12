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Армія РФ атакувала з БпЛА цивільне авто в Херсоні

Постраждав 24-річний хлопець.

Армія РФ атакувала з БпЛА цивільне авто в Херсоні
ЧЕрез російський дрон згорів автомобіль у Херсоні
Фото: ДСНС

У середу, 12 лютого, російські війська атакували з БпЛА цивільне авто у Корабельному районі Херсона. 

Про це інформує очільник Херсонської МВА Роман Мрочко. 

"Близько 19.30 ворог з дрона атакував автівку у Корабельному районі", — ідеться у повідомленні.

24-річний хлопець, який перебував в авто, отримав контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення кисті.

Постраждалого доправлено до лікарні.

  • Упродовж дня російська армія продовжувала терор цивільного населення Херсонської області. Унаслідок обстрілів відомо про одну загиблу та двох постраждалих
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