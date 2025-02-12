Армія РФ атакувала з БпЛА цивільне авто в Херсоні

ЧЕрез російський дрон згорів автомобіль у Херсоні

У середу, 12 лютого, російські війська атакували з БпЛА цивільне авто у Корабельному районі Херсона.

Про це інформує очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Близько 19.30 ворог з дрона атакував автівку у Корабельному районі", — ідеться у повідомленні.

24-річний хлопець, який перебував в авто, отримав контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення кисті.

Постраждалого доправлено до лікарні.