Єрмак: ще двох неповнолітніх повернули з російської окупації

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути з тимчасово окупованих територій двох українських дітей.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак повернення українських дітей

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Серед врятованих — 14-річна дівчинка, яка була під загрозою потрапити до російського інтернату. Завдяки зусиллям рідної тітки та старшої сестри дівчинки родині нарешті вдалось возз’єднатись в Україні. 17-річний юнак із родиною прожили майже два роки під постійними обстрілами. Після вибуху біля їхнього будинку він отримав контузію, після чого сім’я вирішила виїжджати. Сьогодні вони вже всі разом у безпеці на підконтрольній території України», - розповів деталі Єрмак.

Керівник ОПУ висловив вдячність Українській мережі за права дитини за сприяння в організації рятувальної місії.