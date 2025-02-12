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Єрмак: ще двох неповнолітніх повернули з російської окупації

Керівник ОПУ висловив вдячність Українській мережі за права дитини.

Єрмак: ще двох неповнолітніх повернули з російської окупації
Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути з тимчасово окупованих територій двох українських дітей.

повернення українських дітей
Фото: Telegram/Андрій Єрмак
повернення українських дітей

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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«Серед врятованих — 14-річна дівчинка, яка була під загрозою потрапити до російського інтернату. Завдяки зусиллям рідної тітки та старшої сестри дівчинки родині нарешті вдалось возз’єднатись в Україні. 17-річний юнак із родиною прожили майже два роки під постійними обстрілами. Після вибуху біля їхнього будинку він отримав контузію, після чого сім’я вирішила виїжджати. Сьогодні вони вже всі разом у безпеці на підконтрольній території України», - розповів деталі Єрмак.

Керівник ОПУ висловив вдячність Українській мережі за права дитини за сприяння в організації рятувальної місії.

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