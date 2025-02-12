"Родинний підряд": окрім топпосадовця СБУ викрила мережу шпигунів російських спецслужб і прихильників Росії

В СБУ повідомили деталі затримання агента ФСБ у лавах Антитерористичного центру служби. Крім затримання топпосадовця, працівники СБУ припинили діяльність цілої агентурної мережі російських спецслужб.

"Загалом ФСБ ставила завдання членам агентурної мережі збирати та передавати відомості у сфері оборони, акцентуючи особливу увагу на даних щодо обізнаності України про дислокацію та переміщення ворожих сил на фронті", — кажуть у відомстві.

Також РФ цікавила таємна та службова інформація про озброєння українських Сил безпеки та оборони, стан обʼєктів критичної інфраструктури, результати ворожих ракетних обстрілів по цілях в Україні, дані щодо вищого військово-політичного керівництва держави, роботу державних реєстрів після ворожої кібератаки в грудні 2024 року та інша інформація, яка могла бути використана для проведення підривної діяльності проти України.

За інформацією СБУ, в матеріалах кримінальної справи фігурує не лише посадовець, а й близькі родичі зрадника – зокрема, батько та матір, які виправдовують російську агресію і вихваляють Путіна

"Судячи з аудіоперехоплень, знають про роботу свого сина на фсб. Батькам планується оголосити про підозру за ст. 436-2 ККУ (виправдовування агресії рф проти України)", — кажуть у відомтсві. Водночас затриманий СБУ посадовець працював на ворога не лише з ідейних, але і з фінансових мотивів. За даними слідства, зрадник був завербований ФСБ 2018 року у Відні. Протягом певного часу фігурант із міркувань безпеки був "законсервований" російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Однак наприкінці грудня минулого року ФСБ поновила з ним контакти, які також перебували під оперативним контролем співробітників внутрішньої безпеки СБУ. ГУ ВБ Служби безпеки спільно з Головним слідчим управлінням СБУ виявили прихований канал зв'язку шпигуна з ворожою спецслужбою, організований через громадянина України, який раніше втік до Росії.

За підтвердженими оперативними даними, ця особа ще під час Революції гідності входила до так званого штабу Андрія Клюєва, була помічником одного з народних депутатів забороненої нині Партії регіонів і брала активну участь в організації "Антимайдану".

Серед іншого, він особисто перевозив з Москви готівку, яку потім роздавали учасникам проплачених мітингів. Даному фігуранту планується оголосити повідомлення про підозру в державній зраді – як у співучасті з ворожим агентом, так і по окремим епізодам. СБУ встановила і особу куратора з ФСБ – Юрія Шаталова, який координував діяльність агентурної мережі. Для зв’язку з резидентом ворожої спецслужби "щур" використовував конспіративну квартиру в Києві.

Він отримав спеціальний мобільний телефон, WiFiроутер та сім-карту, за допомогою яких і здійснював приховану передачу зібраної для фсб рф інформації, у тому числі документів, що становлять державну таємницю. Наразі слідство має у своєму розпорядженні багато беззаперечних доказів злочинної діяльності фігурантів справи. Серед них – матеріали, здобуті в процесі складних оперативно-технічних заходів, перехоплення, переданої ворогу інформації, аудіо та відео, переписка тощо. Затриманому посадовцю оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.