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На Новопавлівському напрямку українські бійці збили три ворожі дрони-розвідники типу Zala

Російські дрони намагалися розвідати українські позиції на Новопавслівському напрямку.

На Новопавлівському напрямку українські бійці збили три ворожі дрони-розвідники типу Zala
Фото: 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

На Новопавлівському напрямку пілоти ударних БпЛА батальйону безпілотних систем знищили три російські дрони-розвідники типу "Zala".

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Пілоти батальйону безпілотних систем виявили у небі російські дрони, які намагалися вести повітряну розвідку позицій Сил оборони.

Завдяки відмінній роботі українських військових, ворожі безпілотники знищені.

"Тепер в окупантів – "мінус" три ворожі розвідники, які більше не літатимуть у нашому небі та не вестимуть повітряну розвідку наших позицій на тому напрямку", —  кажуть в ОСУВ "Хортиця".

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