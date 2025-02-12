На Новопавлівському напрямку українські бійці збили три ворожі дрони-розвідники типу Zala

На Новопавлівському напрямку пілоти ударних БпЛА батальйону безпілотних систем знищили три російські дрони-розвідники типу "Zala".

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Пілоти батальйону безпілотних систем виявили у небі російські дрони, які намагалися вести повітряну розвідку позицій Сил оборони.

Завдяки відмінній роботі українських військових, ворожі безпілотники знищені.

"Тепер в окупантів – "мінус" три ворожі розвідники, які більше не літатимуть у нашому небі та не вестимуть повітряну розвідку наших позицій на тому напрямку", — кажуть в ОСУВ "Хортиця".