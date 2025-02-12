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За добу РФ скинула на Донеччину 19 авіабомб

Найбільше постраждала Костянтинівка —  ворог скинув на місто 14 КАБів

За добу РФ скинула на Донеччину 19 авіабомб
обстріли Донеччини
Фото: Національна поліція України

За минулу добу росіські війська обстріляли сім населених пунктів в Донецькій області, зокрема ворог скеровував авіабомби. Постраждали троє мирних жителів.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За добу поліція зафіксувала 3 933 ворожих обстрілів на Донеччині. Росіяни скинули 19 авіабомб на населені пункти регіону. Влучання зафіксували у Покровську, Костянтинівці, Дружківці, Мирнограді, селах Дружківське, Іллінівка, Новодмитрівка.

Найбільше постраждала Костянтинівка. Армія РФ скерувала на місто 14 бомб типу "ФАБ-250" та дрони. В результаті атаки троє жителів зазнали поранення. Також пошкоджені два підприємства, 38 приватних будинків, АЗС, газопровід, лінії електропередач та три автівки.

По Покровську РФ завдала ударів з артилерії та скинула авіабомбу. Понівечені багатоквартирні будинки та 14 приватних. Дружківка зазнала удару двох російських бомб "ФАБ-250". Руйнування зафіксовані у промисловій зоні.

Дев'ять приватних будинків постраждали в Новодмитрівці Костянтинівського району від бомбового удару. Біля Іллінівки ворожий дрон скинув вибухівку на автомобіль жителів. На щастя, люди не постраждали. В Мирнограді понівечена автівка.

На місці влучань працюють правоохоронці. 

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