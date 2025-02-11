Росіяни скинули на місто три ФАБ-250.

Сьогодні уранці, 11 лютого, росіяни скинули на Костянтинівку Донецької області три ФАБ-250. У результаті поранені троє людей.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін та обласна прокуратура.

"Сьогодні зранку росіяни скинули на місто три ФАБ-250. Легкі поранення отримали троє місцевих жителів від 53 до 80 років", – зазначив він у телеграмі.

У прокуратурі додали, що отримали поранення двоє чоловіків 53 й 80 років та 74-річна пенсіонерка. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми і осколкові поранення. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги. На момент обстрілу потерпілі перебували удома.

Пошкоджено 38 приватних будинків, 2 лінії електропередач, газогін і 3 автомобілі.

Фото: Донецька ОВА наслідки обстрілу Костянтинівки

Фото: Донецька ОВА наслідки обстрілу Костянтинівки