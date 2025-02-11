Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Саратовській області

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження нафтопереробного заводу у Саратовській області РФ.
"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 11 лютого 2025 року уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти", – зазначили у Генштабі.
НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне, – загалом понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.
Підтвердили влучаня, на об'єкті спалахнула пожежа.
Результати ураження уточнюються.
"Удари по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватимуть", – наголосили у Генштабі.
- Уночі з'явилася інофрмація, що російські міста Саратов та Енгельс зазнали дронової атаки. Місцеві жителі написали про повітряну тривогу, а в мережі почали з'являтися відео, на яких протиповітряна оборона вишукує цілі в небі за допомогою прожекторів.