Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Саратовській області

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження нафтопереробного заводу у Саратовській області РФ.

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 11 лютого 2025 року уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти", – зазначили у Генштабі.

НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне, – загалом понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

Підтвердили влучаня, на об'єкті спалахнула пожежа.

Результати ураження уточнюються.

"Удари по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватимуть", – наголосили у Генштабі.