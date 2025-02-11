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У Черкаському районі двоє чоловіків травмовані через падіння уламків збитих цілей

Над областю збили 17 російських безпілотників.

У Черкаському районі двоє чоловіків травмовані через падіння уламків збитих цілей
Фото: Сили оборони Півдня

У Черкаському районі двоє чоловіків отримали травми унаслідок падіння уламків ворожих безпілотників. Їх доправили до лікарні. Стан обох – середньої тяжкості. 

Про це розповіли у Черкаській ОВА. 

"Що ніч, що ранок на Черкащині були складними. Ми мали численні загрози через ворожі дрони та ракети", – йдеться у повідомленні. 

За попередніми даними, в межах області оборонці знищили 17 російських БпЛА.

Звернень по допомогу від населення щодо пошкодження майна наразі не надходило. Обстеження території триває. 

  • На Київщині через російський обстріл пошкоджені дитсадок та дві будівлі школи.
  • Унаслідок ракетної атаки на Полтавщині частина абонентів залишилася без газу.
  • За словами міністра енергетики Галущенка, ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру.
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