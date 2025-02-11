У Черкаському районі двоє чоловіків травмовані через падіння уламків збитих цілей

У Черкаському районі двоє чоловіків отримали травми унаслідок падіння уламків ворожих безпілотників. Їх доправили до лікарні. Стан обох – середньої тяжкості.
Про це розповіли у Черкаській ОВА.
"Що ніч, що ранок на Черкащині були складними. Ми мали численні загрози через ворожі дрони та ракети", – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, в межах області оборонці знищили 17 російських БпЛА.
Звернень по допомогу від населення щодо пошкодження майна наразі не надходило. Обстеження території триває.
- На Київщині через російський обстріл пошкоджені дитсадок та дві будівлі школи.
- Унаслідок ракетної атаки на Полтавщині частина абонентів залишилася без газу.
- За словами міністра енергетики Галущенка, ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру.