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Галущенко: ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру

Застосовуються екстренні обмеження енергопостачання. 

Галущенко: ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру
Міністр енергетики України Герман Галущенко
Фото: Міністерство енергетики України

Окупанти 11 лютого атакували енергетичну систему України, зокрема газову інфраструктуру. Енергетики вводять екстренні обмеження електроенергії. 

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. 

"Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом", – написав він. 

Щоб мінімізувати можливі наслідки для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії. 

"Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки. Слідкуйте за офіційними повідомленнями. Поки триває небезпека - будьте в укриттях", – додав міністр. 

  • Унаслідок ракетної атаки на Полтавщині частина абонентів залишилася без газу.
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