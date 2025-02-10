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Головне за понеділок, 10 лютого: понад 120 боєзіткнень, п'ять машин Caracal від Rheinmetall, операція "Чисте місто"

Бойові дії на Донеччині, 127 бойових зіткнень, ворожі обстріли, акція в столиці на підтримку театралів, вирок убивцям українок у Німеччині. Яким запам’ятається 1083-й день повномасштабної війни.

Головне за понеділок, 10 лютого: понад 120 боєзіткнень, п'ять машин Caracal від Rheinmetall, операція "Чисте місто"
Нікополь під постійним ворожим вогнем.
Фото: Сергій Лисак

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 лютого на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Наші захисники зупинили 40 штурмових дій противника, сім боїв станом на 22:00 тривали.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 27 боєзіткнень, також загарбницька армія завдала 37 авіаударів, скинувши 49 КАБ та здійснила 378 обстрілів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 лютого – в новині.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall поставив до України ще п’ять аеромобільних тактичних машин Caracal.

Загалом німецька збройова компанія поставила в Україну 20 аеромобільних тактичних машин Caracal, які можна транспортувати повітрям.

Докладніше – в новині.  

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура в межах операції "Чисте місто" щодо корупції в Київській міськраді провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб, повідомила пресслужба НАБУ.

У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад 6,4 млн доларів США, 630 тис. євро та 800 тис. грн.

Нагадаємо, 6 лютого повідомлялося, що НАБУ і САП провели масштабну операцію "Чисте місто", в результаті якої було викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з колишнім депутатом Київської міської ради.

Три колишні співробітники російської в'язниці розповіли The Wall Street Journal, як Росія планувала та застосовувала тортури проти українських в’язнів. Їхні розповіді підтвердили офіційні документи, інтерв’ю з українськими в’язнями та особа, яка допомогла російським тюремникам втекти.

Офіційні особи ‒ двоє зі спецназу та один член медичної групи ‒ увійшли до програми захисту свідків після того, як дали свідчення слідчим Міжнародного кримінального суду. Двоє офіцерів спецназу заявили, що звільнилися з тюремної служби до того, як їх змусили брати участь у тортурах, але підтримували зв’язок зі своїми колегами, які залишилися.

МКС вже звинуватив Росію в нападах на цивільних жителів і незаконному перевезенні українських дітей до Росії, видавши принаймні шість ордерів на арешт російських чиновників, зокрема президента Володимира Путіна. У суді додали, що зараз тривають інші розслідування.

Більше інформації – в новині.

Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США Стівена Джеймса Хаббарда, який потрапив в полон в Ізюмі (Харківщина) у 2022 році.

Про це виданню The New York Times розповіли українські військові, які перебували в полоні разом з Хаббардом. За їх словами, літній американець пережив ті ж тортури, що й вони: його неодноразово били, нацькували собак, змушували стояти цілими днями. Колишні полонені кажуть, Хаббард помре, якщо його не звільнять.

Жахливі подробиці – в новині.

У центрі Києва сьогодні організували акцію на підтримку театралів, які закликали міську владу відсторонити керівника Молодого театру Андрія Білоуса у зв'язку зі звинуваченнями в харасменті, повідомив кореспондент lb.ua.

За даними Радіо Свобода, участь в акції взяли близько 200 людей, які пройшли ходою від Молодого театру до будівлі Київської міської державної адміністрації. Саме міська влада – департамент культури КМДА – має схвалити відсторонення керівника цього театру.

За інформацією кореспондента lb.ua, деякі учасники акції під КМДА роздягнулися до поясу. Також роздягнулася одна з учасниць – за попередніми даними, на неї оформлюють протокол про адміністративні порушення. Дівчину завели всередину КМДА.

Після оприлюднення інформації про домагання до студенток і працівниць театру Білоуса відсторонили від викладання в університеті імені Карпенка-Карого. Звернення із закликом відсторонити і від роботи в театрі підписали 46 його працівників, але 94 – не підписали.

На підтримку театралів, які виступили за відсторонення, створили флешмоб.

Після зустрічі з ініціативною групою в КМДА повідомили, що художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса таки відсторонять.

Заморожування адміністрацією Трампа іноземного фінансування почало впливати на міжнародні зусилля притягнути Росію до відповідальності за військові злочини в Україні, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За інформацією джерел агентства, під загрозою опинилися п'ять фінансованих США проектів Генеральної прокуратури вартістю 89 мільйонів доларів. Вони займалися найрізноманітнішими питаннями —  від збереження доказів з поля бою до антикорупційних ініціатив і реформи системи прокуратури України.

Два з перерахованих проектів фінансувалися USAID, три — Міжнародним бюро з питань боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності та один — безпосередньо Державним департаментом. З цього фінансування 47 мільйонів доларів було безпосередньо виділено на притягнення до відповідальності за військові злочини РФ на полі бою.

Докладніше – в новині.

Земельний суд міста Мангайм, що на півдні Німеччини, засудив до довічного ув'язнення 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка за вбивство українки і її матері та викрадення дитини в березні 2024 року, повідомляє DW.

Суд вважає, що подружжя мало намір видати дитину за свою власну, а також встановив особливу тяжкість їхньої провини.

Деталі моторошної справи – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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