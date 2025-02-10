"Підтримую 46": у Києві організували акцію на підтримку театралів, які виступили за відсторонення Андрія Білоуса

У центрі Києва нині організували акцію на підтримку театралів, які закликали міську владу відсторонити керівника Молодого театру Андрія Білоуса у зв'язку зі звинуваченнями в харасменті, повідомив кореспондент lb.ua. За даними Радіо Свобода, участь в акції взяли близько 200 людей.
Вони пройшли ходою від Молодого театру до будівлі Київської міської державної адміністрації. Саме міська влада – департамент культури КМДА – має схвалити відсторонення керівника цього театру.
1/4 У Києві відбувається марш з закликом до влади столиці відсторонити керівника Молодого театру Андрія Білоуса через звинувачення у харасменті, передає кореспондент Радіо Свобода pic.twitter.com/98xYvkrt2b— Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 10, 2025
За інформацією кореспондента lb.ua, деякі учасники акції під КМДА роздяглися до поясу. Також роздяглися одна з учасниць – за попередніми даними, на неї оформлюють протокол про адміністративні порушення. Дівчину завели всередину КМДА.
Після оприлюднення інформації про домагання до студенток і працівниць театру Білоуса відсторонили від викладання в університеті імені Карпенка-Карого. Звернення із закликом відсторонити і від роботи в театрі підписали 46 його працівників, але 94 – не підписали. Київська влада у зв'язку з цим вирішила не відсторонювати Білоуса.
На підтримку театралів, які виступили за відсторонення, створили флешмоб.
- У січні колишня студентка університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік зробила публічну заяву про домагання з боку Білоуса. Після цього зі схожими заявами виступили й інші студентки – зараз збирають їхні свідчення, аби подати їх до правоохоронних органів. За їхніми словами, Білоус, їхній викладач, писав їм повідомлення особистого характеру.
- В університеті Білоуса відсторонили від викладання через звинувачення у сексуальних домаганнях.
- У коментарі виданню Hromadske Білоус зазначив, що подав заяву в поліцію і відмовився від коментарів на час слідства.
- Українські театри почали масово висловлювати підтримку своїм колегам, які постраждали від харасменту з боку художнього керівника.
- 5 лютого Департамент культури Київської міської державної адміністрації не знайшов підстав для відсторонення від посади художнього керівника столичного Молодого театру. Очільник департаменту Сергій Анжияк заявив, що контракт із Білоусом не може бути розірваний, адже КМДА не отримувала звернення від правоохоронних органів чи рішення слідчого судді.
- Крім того, схожі звинувачення торкнулися, зокрема, режисера Олександра Балабана. Його відсторонили від роботи в Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ).
- У неетичній поведінці та психологічному насильстві звинувачують ще одного викладача університету Карпенка-Карого – актора Юрія Висоцького.