"Підтримую 46": у Києві організували акцію на підтримку театралів, які виступили за відсторонення Андрія Білоуса

Раніше міська влада вирішила не відсторонювати його з посади художнього керівника театру.

У центрі Києва нині організували акцію на підтримку театралів, які закликали міську владу відсторонити керівника Молодого театру Андрія Білоуса у зв'язку зі звинуваченнями в харасменті, повідомив кореспондент lb.ua. За даними Радіо Свобода, участь в акції взяли близько 200 людей.

Вони пройшли ходою від Молодого театру до будівлі Київської міської державної адміністрації. Саме міська влада – департамент культури КМДА – має схвалити відсторонення керівника цього театру.

1/4 У Києві відбувається марш з закликом до влади столиці відсторонити керівника Молодого театру Андрія Білоуса через звинувачення у харасменті, передає кореспондент Радіо Свобода pic.twitter.com/98xYvkrt2b — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 10, 2025

За інформацією кореспондента lb.ua, деякі учасники акції під КМДА роздяглися до поясу. Також роздяглися одна з учасниць – за попередніми даними, на неї оформлюють протокол про адміністративні порушення. Дівчину завели всередину КМДА.

Після оприлюднення інформації про домагання до студенток і працівниць театру Білоуса відсторонили від викладання в університеті імені Карпенка-Карого. Звернення із закликом відсторонити і від роботи в театрі підписали 46 його працівників, але 94 – не підписали. Київська влада у зв'язку з цим вирішила не відсторонювати Білоуса.

На підтримку театралів, які виступили за відсторонення, створили флешмоб.