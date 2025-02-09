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Комікс «Убивство на сходах. Останні роки Степана Бандери». Уривок

У видавництві Vivat вийшов друком графічний роман «Убивство на сходах. Останні роки Степана Бандери» від української письменниці й репортерки Віри Курико та художниці Лади Касьяненко. 

1957 рік, Мюнхен. Степан Бандера живе під вигаданим ім’ям, працює журналістом, виховує дітей і водночас ховається від КДБ, яке полює на нього по всьому світу. Його старша донька захоплюється історією України й цікавиться революціонером, не підозрюючи, що її батько і є тією самою людиною, про яку вона читає. Цей графічний роман не тільки про боротьбу, але й про сімейні стосунки, сумніви та людські обличчя великих історичних постатей.

Фото: Vivat

Мальопис створений у співпраці з істориком Володимиром Вʼятровичем, він був науковим консультантом видання. Візуальна частина роботи художниці Лади Касьяненко доповнює текст, створюючи ефект повного занурення в події.

Публікуємо уривок з роману.

Фото: Vivat

Фото: Vivat

Фото: Vivat

Фото: Vivat

Фото: Vivat

Фото: Vivat

Фото: Vivat

Віра Курико, репортерка
Лада Касьяненко, художниця
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