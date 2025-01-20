Марія Олекса. «Кімнати Естер». Уривок

«Кімнати Естер» — це історія сім’ї, в якій багато любові та розпачу. Від останнього десятирічна Естер навчилась утікати. Один, два, три — і ось вона вже не вдома, а в Кімнатах, де розливається море, а небом ширяє повітряна куля. Тут їй підвладно все. Можливо, навіть порятунок тата. Тато Естер — власник парку атракціонів і талановитий інженер. А ще він п’є й не може зупинитися, і ні дружина, ні донька не здатні вплинути на його залежність. Попри все, батьки намагаються хоч якось налагодити своє життя, однак кожен наступний крок веде їх до чергової безодні, а саму Естер — до нової Кімнати. Налякана, але рішуча, вона вирушає туди, звідки відмовляється повертатись сама. Та чи зможе Естер витягти з прірви того, хто не знає, що падає?

Фото: “Віхола”

Діані часто снилися сни про той період її життя. Хоча, якого до біса життя. Повільного помирання. Вона пам’ятала, як їй було. Цей стан застиг, мов слід підошви на цементі. У кошмарі Діана бачила саму себе — тільки одинадцятирічної давнини. З коротким нерівним каре, яке обскубала якось сама перед дзеркалом у пориві ненависті до власних рудих локонів. Із запухлими очима, бо того року не було й дня без істерики. З обвітреною порепаною шкірою в синцях, бо кому потрібне це тіло, якщо воно ні на що не здатне. Вона злилась. Вона вважала себе недожінкою. Вона вбивала себе. А того липневого пообіддя їй було особливо погано...

— Є? — запитує чоловік.

Він стоїть у дверях до спальні. З колами від поту під пахвами і розпашілим обличчям. Cпішив додому. Липень видався задушливий. Уже липень, це ж треба. Ще один липень. Вона лежить на ліжку в розтягнутій майці з Мікі-Маусом, з якої не вилазить тижнями під час чергового лікарняного. З неголеними ногами й ранами на шкірі від постійних розчосів. Богиня власного пекла. У складках покривала видніється шматочок недоїденого печива. Крізь зашторені вікна у спальню вповзає промінь сонця. Ніби знущається. Дивіться — я радість, я світло надії. Якби ж то. Тест з одною смужкою на комоді свідчить про інше.

— Нема,— Діана киває на комод. Він бере тест у руки, крутить, розглядає. Робить так щоразу. Всі останні довбані вісім років. Що він хоче там побачити?

Чортів ідіот.

— Зачини за собою двері.

Тепер вони живуть у трикімнатній квартирі, але який сенс, якщо дитяча стоїть порожня? Вона лягає на подушку й повторює завчену мантру — от би заснути і не прокинутись. Він дістає з холодильника пляшку горілки й сідає перед телевізором. Останнім часом уже навіть не ховається і п’є просто вдома. Ходить на роботу лише раз на тиждень. Але йому можна, він директор. Спить на дивані у вітальні. Приходить до жінки для функціонального сексу, під час якого вона часто плаче. Перші кілька разів він лякається, зупиняється, але вона дряпає його спину і хрипить: «Продовжуй». Не від пристрасті, від жаху. Їхній інтим щораз більше перетворюється на перегони із часом. Тільки-от їдуть вони на здутих шинах. А може, і не їдуть уже давно. Марно крутяться на місці. Дедалі менше говорять. Голосно мовчать. Мовчать усе тихіше. Вони зникають з життя одне одного попри те, що живуть в одній квартирі. Вони вмирають.

Дзвонить домашній телефон. Валентин відкладає пляшку й неохоче підводиться. На цю лінію їм дзвонять лише дві людини. Майя з «Емовери» — запитати, коли вони заберуть їжу, що вона зготувала їм на тиждень, і Анна — із черговими непроханими порадами.

Зі спальні Діана чує лише половинку діалогу, але легко може в голові домалювати другу. — Алло.

(— Привіт, синочку. Як ви там?)

— Все добре, мам. Як ти? Як здоров’я?

(— Про мене нецікаво. Розкажи краще про вас. Як там Діана?)

— Так само, мам. Так само.

(— Всиновлюйте, якщо не виходить. Немає нічого постидного в тому, щоб всиновити. А дитина береже шлюб. Ви такі молоді ще!)

— Бо твій шлюб це зберегло? Бувай, мамо. Мені час іти.

Валентин кидає слухавку, мов дає ляпаса. Щось цідить крізь зуби. Робить звук телевізора гучнішим. Діана виходить зі спальні й рушає до холодильника. Босі стопи лоскоче свіжість підлоги. Хоч сюди не дісталося липневе сонце. Витягує прострочений йогурт і їсть його виделкою — всі ложки лежать немитими в раковині. З вітальні долинають жваві вигуки телеведучого, який оголошує переможців лотереї. Валентин тільки цю ахінею і дивиться. Діана підозрює, що якби він і виграв колись, то пропив би всі гроші або втнув би якусь дурість. Йому не можна довіряти великі суми. Краще б він робив те, що вміє робити найкраще,— проєктував і майстрував щось. Він уміє будувати речі, а от людей тільки руйнує. Та й вона не краща. Перетворила себе на відьму-відлюдницю у тридцять три роки. Вік Ісуса. Це натяк?

Вона визирає з вікна і змушує себе незмигно дивитися на дитячий майданчик — це її особиста тортура. Гойдалку у дворі встановили рік тому. Якраз тоді, коли вона оговтувалась від четвертого викидня. Це була їхня остання спроба штучного запліднення, яку покривала страховка. Коли Діана побачила гойдалку вперше — її знудило прямо на підлогу. «Це гормональні ліки, тобі треба відпочити», — сказав Валик. «Це моє кляте тіло, мені треба вмерти»,— подумала Діана. Їй згадуються обличчя лікарів. Ті гортають папери й кидають загальні фрази. Не хвилюються ні про що. Їй тільки тридцять три, вона ще встигне. Вони не мають пояснення, чому за останні вісім років не вийшло. Проводжають її співчутливим поглядом, а через хвилину вже про неї забувають.

Діана підходить до дверей вітальні. Валентин спить, сидячи на дивані. Під його ногами — порожня пляшка. Вона піднімає її і вимикає телевізор. Стає навпроти й довго роздивляється тонкі риси його обличчя. Він хоче всиновити дитину й не розуміє, чому не хоче вона. Думає, що його дружина від упертості продовжує вимагати від їхніх тіл неможливого. А їй не потрібна будь-яка дитина. Їй потрібна дитина з його розрізом очей, з його носом і вухами. Діана накриває його ноги пледом і виходить з вітальні.

Марія Олекса — письменниця і журналістка, живе у Франції. Впродовж десяти років працювала випусковою редакторкою на французькому телебаченні. Нині спеціалізується на міжнародних комунікаціях. Авторка роману «Перші».