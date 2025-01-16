Помер американський кінорежисер Девід Лінч

Найбільшу популярність у широкої публіки Лінч отримав після виходу містичного серіалу "Твін Пікс".

Пішов із життя американський кінорежисер і сценарист Девід Лінч, повідомило видання Variety з посиланням на родину Лінча.

Торік режисер повідомив, що у нього діагностували емфізему легень і, швидше за все, він не зможе покидати свій дім, аби керувати зйомками.

Лінчу було 78 років. Він відомий як творець культового серіалу «Твін Пікс». Серед інших його робіт – стрічка «Синій оксамит», «Голова-гумка», «Загублене шосе» та ін.