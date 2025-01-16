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Помер американський кінорежисер Девід Лінч

Найбільшу популярність у широкої публіки Лінч отримав після виходу містичного серіалу "Твін Пікс".

Помер американський кінорежисер Девід Лінч
американський кінорежисер і сценарист Девід Лінч
Фото: Facebook/David Lynch

Пішов із життя американський кінорежисер і сценарист Девід Лінч, повідомило видання Variety з посиланням на родину Лінча.

Торік режисер повідомив, що у нього діагностували емфізему легень і, швидше за все, він не зможе покидати свій дім, аби керувати зйомками.

Лінчу було 78 років. Він відомий як творець культового серіалу «Твін Пікс». Серед інших його робіт – стрічка «Синій оксамит», «Голова-гумка», «Загублене шосе» та ін.

  • У 2019-му Рада керівників Американської академії кіномистецтв вирішила нагородити кінорежисера почесною премією "Оскар" за видатний внесок у кінематограф (Academy Honorary Award)
  • Лінч є представником американського незалежного кіно, володарем "Золотої пальмової гілки" Каннського фестивалю і "Золотого лева" Венеціанського кінофестивалю за внесок у світовий кінематограф.
  • За свою кар'єру режисер зняв 10 повнометражних картин, і чимало з них стали класикою кіно. Фільми Лінча вирізняються елементами сюрреалізму, атмосферою жаху і мрій, дивними образами і оригінальною музикою.
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