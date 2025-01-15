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«Піккардійська Терція» продовжує тур містами України

Після концертів у Києві та Львові співаки їдуть у Харків, Полтаву, Дніпро, Запоріжжя.

«Піккардійська Терція» продовжує тур містами України
«Піккардійська Терція»
Фото: надано пресслужбою

Традиційні зимові концерти вокальної формації «Піккардійська Терція» розпочалися у грудні виступами в Івано-Франківську, Кам’янці-Подільському, Одесі, Луцьку, Рівному, Житомирі та Вінниці. Наступні на черзі – Київ (19 січня, МЦКМ) та Львів (21 січня, Театр ім.Заньковецької).

Далі акапельний квінтет продовжить тур містами України:

  • 13 лютого - Чернівці;

  • 26 лютого - Харків;

  • 27 лютого - Полтава;

  • 28 лютого - Дніпро;

  • 1 березня - Запоріжжя;

  • 2 березня - Черкаси. 

«Піккардійська Терція»
Фото: надано пресслужбою
«Піккардійська Терція»

У святковій програмі «Піккардійської Терції» – різдвяні пісні, колядки, улюблені хіти та прем’єри. Так наприкінці року вокальна формація випустила дві нові колядки: “Гляньте, люди” та “Христос народився!”.

Концерти туру — благодійні: зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку українських воїнів. 

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