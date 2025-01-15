«Піккардійська Терція» продовжує тур містами України

Традиційні зимові концерти вокальної формації «Піккардійська Терція» розпочалися у грудні виступами в Івано-Франківську, Кам’янці-Подільському, Одесі, Луцьку, Рівному, Житомирі та Вінниці. Наступні на черзі – Київ (19 січня, МЦКМ) та Львів (21 січня, Театр ім.Заньковецької).
Далі акапельний квінтет продовжить тур містами України:
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13 лютого - Чернівці;
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26 лютого - Харків;
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27 лютого - Полтава;
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28 лютого - Дніпро;
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1 березня - Запоріжжя;
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2 березня - Черкаси.
У святковій програмі «Піккардійської Терції» – різдвяні пісні, колядки, улюблені хіти та прем’єри. Так наприкінці року вокальна формація випустила дві нові колядки: “Гляньте, люди” та “Христос народився!”.
Концерти туру — благодійні: зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку українських воїнів.