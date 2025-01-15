«Піккардійська Терція» продовжує тур містами України

Після концертів у Києві та Львові співаки їдуть у Харків, Полтаву, Дніпро, Запоріжжя.

Традиційні зимові концерти вокальної формації «Піккардійська Терція» розпочалися у грудні виступами в Івано-Франківську, Кам’янці-Подільському, Одесі, Луцьку, Рівному, Житомирі та Вінниці. Наступні на черзі – Київ (19 січня, МЦКМ) та Львів (21 січня, Театр ім.Заньковецької).

Далі акапельний квінтет продовжить тур містами України:

13 лютого - Чернівці;

26 лютого - Харків;

27 лютого - Полтава;

28 лютого - Дніпро;

1 березня - Запоріжжя;

2 березня - Черкаси.

Фото: надано пресслужбою «Піккардійська Терція»

У святковій програмі «Піккардійської Терції» – різдвяні пісні, колядки, улюблені хіти та прем’єри. Так наприкінці року вокальна формація випустила дві нові колядки: “Гляньте, люди” та “Христос народився!”.

Концерти туру — благодійні: зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку українських воїнів.